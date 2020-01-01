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अधिकारी रह गए दंग:युवक बेच रहा था सुलभ शौचालय के अंदर अंडे व मटन, 20 हजार का स्पाॅट फाइन कर सामान किया जब्त

इंदौर29 मिनट पहले
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कॉम्प्लेक्स में मटन काटने के औजार और अंडे की ट्रे रखी थी। - Dainik Bhaskar
कॉम्प्लेक्स में मटन काटने के औजार और अंडे की ट्रे रखी थी।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में इंदौर को सेवन स्टार रेटिंग सहित सभी कैटेगरी में लेवल 4 हासिल करने के हिसाब से तैयारी में नगर निगम दिन रात लगा हुआ है। नगर निगम के सभी अधिकारी रोजाना अपने- अपने क्षेत्र का भ्रमण कर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि शहर में सभी जगह सफाई और अन्य व्यवस्थाएं माकूल है। लेकिन बुधवार को लोहा मंडी स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स का जो दृश्य देखा उसे देखकर तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। जब सफाई के लिए नगर निगम के अधिकारी सार्वजनिक सुलभ कॉम्प्लेक्स में गए तो वहां पर अंडे की ट्रे और मटन काटने के औजार देख उन्हें समझ नहीं आया कि वह कहें तो क्या कहें।

सुबह 9 बजे नगर निगम अधिकारियों लोहामंडी पहुंचे , जहा एक युवक सार्वजनिक सुलभ कॉम्प्लेक्स में दुकान बनाकर अंडे और मटन बेच रहा था। मौके पर ही अधिकारियों ने मटन व्यवसायी पर एक हजार रुपये और सुलभ कॉम्प्लेक्स संस्थान पर 20 हजार रुपये का स्पॉट फाइन कर दिया।

बुधवार सुबह नगर निगम के अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों (सीटीपीटी) के अलावा सुलभ शौचालयों की जरूरी व्यवस्थाएं देखने निकले थे। जब वे लोहा मंडी स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्थाएं देखने के लिए भीतर दाखिल हुए, तो उन्हें वहां अंडे से भरी हुई ट्रे और मटन पड़ा हुआ मिला। उन्हें तुरंत मामला समझ आ गया कि कॉम्प्लेक्स में बाले-बाले सांठ-गांठ करके अंडे और मटन बेचा जा रहा है। अपर आयुक्त ने तत्काल मटन व्यवसायी पर एक हजार रुपए और सुलभ शौचालय संस्थान पर 20 हजार रुपए का स्पॉट फाइन करवाकर राशि वसूली गई।

अपर आयुक्त ने चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की कोई भी गतिविधि सुलभ कॉम्प्लेक्स में संचालित होते हुए मिली, तो नगर निगम प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा।

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