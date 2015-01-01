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हमला:रेस्त्रां में बैठे छात्र को आठ-दस युवकों ने मारे चाकू, पुलिस बोली आपसी लेन-देन का है मामला

इंदौरएक घंटा पहले
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सिका स्कूल के पास रेस्त्रां में बैठे छात्र को आठ-दस बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। उसे पैर में चोट आई है। फरियादी का कहना है कि वह आरोपियों को नहीं जानता, जबकि पुलिस का कहना है कि मामला आपसी लेन-देन का है। लसूड़िया पुलिस के अनुसार, स्कीम नंबर 114 में रहने वाले 19 वर्षीय सिम्हराज शर्मा को कुछ लोगों ने चाकू मार दिए।

पुलिस को जानकारी मिली है कि दोस्तों ने ही हमला किया है। उनके बीच लेन-देन का विवाद है। वहीं छात्र का कहना है कि वह किसी को नहीं जानता है। चाकू मारने वालों को तो उसने पहली बार देखा है। चाकू सिर्फ दो युवक मार रहे थे। बाकी लोग एक दूसरे को चाकू थमाकर उसे धमका रहे थे।

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