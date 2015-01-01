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नई बिजली दरें जारी:15 पैसे यूनिट तक महंगी होगी बिजली, आयोग ने 1.9 फीसदी दर बढ़ाई

इंदौर12 मिनट पहले
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सांकेतिक फोटो
  • सात दिन बाद से लागू होगा टैरिफ

मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए बिजली नियामक आयोग ने नौ महीने की देरी से नए टैरिफ जारी कर दिए हैं। पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 6 फीसदी बिजली महंगी किए जाने का प्रस्ताव आयोग को दिया था। आयोग ने 1.9 फीसदी बिजली दर बढ़ाए जाने का आदेश जारी किया है।

इसका मतलब यह है कि औसत 15 पैसे प्रति यूनिट बिजली महंगी कर दी गई है। सात दिन बाद नई दर प्रभावी भी हो जाएगी। आयोग ने पांच सेक्टर को इस दर वृद्धि से बाहर रखा है। नियामक आयोग ने गुरुवार को 268 पेज का आदेश जारी किया।

मीटर प्रभार से घरेलू उपभोक्ताओं को मिली मुक्ति
बिजली बिल में जबरन जुड़कर आने वाले मीटर प्रभार को आयोग ने खत्म कर दिया है। सिंगल फेज के 10 और थ्री फेज कनेक्शन वालों को 25 रुपए मीटर प्रभार के रूप में हर महीने देना होता है। आयोग ने इस मद को खत्म कर दिया है। दिसंबर के बिल में इस मद में पैसा जुड़कर नहीं आया। बिजली उपभोक्ता सोसायटी के संयोजक डाॅ. गौतम कोठारी के मुताबिक पिछले कई सालों से इस मद को खत्म करने के लिए आयोग के समक्ष मांग की जाती थी।

अभी दूसरा झटका लगना बाकी है
बिजली कंपनी ने आयोग के समक्ष पुराने घाटे को पूरा करने के लिए पिछले दिनों एक और अर्जी दायर की थी। इस पर भी आयोग ने 31 दिसंबर तक आम लोगों से दावे, आपत्ति आमंत्रित किए हैं। इस घाटे को पूरा करने के लिए तीनों वितरण कंपनी की ओर से पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 26 फीसदी बिजली महंगी किए जाने का प्रस्ताव आयोग को दिया है। आगामी जनवरी में आयोग इस पर सुनवाई कर फैसला ले सकता है।

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