इंदौर में आज 24 अप्रैल को कहां, क्या, जानिए यहां:शहर में बिजली नहीं होगी प्रभावित; कुमार मंगलम बिड़ला आएंगे

Electricity Will Not Be Affected In The City; Kumar Mangalam Birla Will Come

इंदौर में आज 24 अप्रैल को कहां, क्या, जानिए यहां: शहर में बिजली नहीं होगी प्रभावित; कुमार मंगलम बिड़ला आएंगे

इंदौर एक घंटा पहले



धर्म

नि:शुल्क योग शिविर : अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउण्डेशन व चमेली देवी योग केंद्र द्वारा 25 अप्रैल तक सुबह 7 बजे से 8.30 बजे तक नि:शुल्क योग प्रशिक्षण।

भास्कर उत्सव : सोमवार को बिड़ला समूह के कुमार मंगलम बिड़ला भास्कर उत्सव के प्रोग्राम में रहेंगे। आयोजन सुबह 11 बजे होटल मैरियट, स्कीम नंबर 54 में आयोजित किया गया है। वे 'जब माहौल तूफानी हो, तो कैसे संभालें बिजनेस की नौका' विषय पर चर्चा करेंगे। बिड़ला यहां शहर के प्रबुद्धजनों से भी मुलाकात करेंगे।

Cine City

आईनॉक्स सपना संगीता मॉल : किसी का भाई किसी की जान, समय : 9.05 AM, 11.20 AM, 12.15 PM, 1.20 PM, 2.30 PM, 3.24 PM, 5.40 PM, 6.35 PM, 9.00PM, 9.45 PM, 10.40 PM, तू झूठी मैं मक्कार : 9.15 AM, भोला : 4.30 PM.

आईनॉक्स ट्रेजर आईलैंड नेक्स्ट मॉल, रीगल चौराहा : तू झूठी मैं मक्कार 9.30 AM, किसी का भाई किसी की जान, समय : 9.35 AM, 103.0 AM, 12.00 PM, 12.45 PM, 1.40 PM, 2.25 PM, 3.10 PM, 3.55 PM, 4.50 PM, 5.35 PM, 6.20 PM, 7.05 PM, 8.00 PM, 8.45 PM, 9.30 PM, 10.15 PM, एवेटर : 10.25 AM, इविल डेड राइस : 10.35 PM, 4.20 PM, 7.35 PM, 1030 PM, चेंगिज 12.50 PM, भोला : 7.20 PM, गुमराह : 10.00 PM.

पीवीआर ट्रेजर आईलैंड मॉल 4DXएमजी रोड : सुजुम (जापानीज) : 11.00 AM, 1.45 PM, 4.30 PM, 7.15 PM., जॉन विक : 10.00 PM

पीवीआर, ट्रेजर आईलैंड मॉल, इंदौर : किसी का भाई किसी की जान, समय : 9.00 AM, 10.00 AM, 11.00 AM, 1.10 PM, 2.10 PM, 4.20 PM, 5.20 PM, 6.30 PM, 7.30 PM, 8.30 PM, 9.30 PM, 10.40 PM, ‌इविल डेड राइज : 10.10 AM, 12.35 PM, 3.00 PM, 4.05 PM, 5.25 PM, 7.55 PM, 10.15 PM, द पॉप्स एक्जोरसिस्ट : 11.00 AM, 8.50 PM, तू झूठी मैं मक्कार : 11.00 AM, द सुपर मेरिओ ब्रदर्स : 11.05 AM, 7.30 PM, एवेटर : 1.20 PM, भोला : 2.15 PM, चेंगिज 6.25 PM, गुमराह : 9.30 PM.

आईनॉक्स C-21 मॉल : सुजुमी (जापानीज) : 9.20 AM, 12.35 PM, 7.50 PM, 4.05 PM, किसी का भाई किसी की जान, समय : 9.35 AM, 10.05 AM, 11.15 AM, 11.45 AM, 11.45 AM, 12.45 PM, 1.15 PM, 2.25 PM, 2.55 PM, 3.55 PM, 4.25 PM, 5.35 PM, 6.05 PM, 7.05 PM, 7.35 PM, 8.45 PM, 10.15 PM, 10.45 PM, इविल डेड राइज (इंग्लिश) : 9.45 AM, 12.15 PM, 6.50 PM, 9.15 PM, द पॉप्स एक्जोरसिस्ट : 12.00 PM, गुमराह : 12.10 PM, तू झूठी मैं मक्कार : 12.45 PM, 3.25 PM, एवेटर : 2.30 PM, भोला : 4.05 PM, 10.30 PM, चेंगिज 6.25 PM.

आईनॉक्स फोनिक्स सिटाडेल मॉल बायपास इंदंौर : किसी का भाई किसी की जान, समय : 9.50 AM, 11.00 AM, 11.30 AM, 12.30 PM, 1.00 PM, 2.10 PM, 2.40 PM, 3.40 PM, 4.10 PM, 5.20 PM, 5.50 PM, 6.50 PM 7.20 PM, 8.30 PM, 9.00 PM, 9.30 PM, 10.00 PM, 10.30 PM, सुजुमी (हिन्दी) : 11.25 AM, 9.45 PM, सुजुमी (जापानीज) : 4.35 PM, इविल डेड राइज (इंग्लिश) : 11.30 AM, 1.55 PM, 7.50 PM, 10.15 PM, एवेटर : 11.55 AM, भोला : 12.00 PM, 10.10 PM, तू झूठी मैं मक्कार : 3.10 PM, चेंगिज (हिन्दी) 3.55 PM, द पॉप्स एक्जोरसिस्ट : 5.20 PM, गुमराह : 6.35 PM, मिसेज चटर्जी वर्सेस नार्वे : 7.15 PM

मिराज वेलोसिटी मल्टीप्लेक्स : किसी का भाई किसी की जान, समय : 9.30 AM, 11.00 AM, 11.30 AM, 11.45 AM, 12.30 PM, 2.00 PM, 3.30 PM, 5.00 PM, 6.30 PM, 8.00 PM, 9.30 PM, 10.15 PM, 11.00 PM, इविल डेड राइज (इंग्लिश) : 3.15 PM, 5.30 PM, 8.15 PM.



मौसम

सुबह आसमान साफ रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम 21 से 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दिन और रात का तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री कम हो सकता है। दोपहर बाद बादल जाएंगे जबकि हवा की 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है।

इंदौर सराफा

चांदी : 71 हजार रुपए प्रति किलो।

सोना स्टैंडर्ड : 60500 रु. तोला (प्रति 10 ग्राम)

सोना जेवराती : 55600 रु. (22 कैरेट प्रति दस ग्राम)

बिजली :

आज पूरे शहर में कहीं भी शट डॉउन नहीं है।

प्रमुख सब्जियों के खेरची भाव

आलू : 20 से 25 रु. प्रति किलो

प्याज : 15 से 20 रु. प्रति किलो

लहसुन : 80 रु. से 100 रु. प्रति किलो

शिमला मिर्च : 25 से 30 रु. प्रति किलो

टमाटर : 15 से 20 रु. प्रति किलो

हरी मिर्च : (मोटी) : 10 से 15 रु., पतली (तीखी) 30 से 35 रु. प्रति किलो

हरा धनिया : 15 से 20 रु. प्रति किलो

लौकी : 15 से 20 रु. प्रति किलो गिलकी : 30 से 40 रु. प्रति किलो

कद्दू : 10 से 15 रु. प्रति किलो

भिंडी : 25 से 30 रु. प्रति किलो

बरबटी (हरा चवला) : 30 से 35 रु. प्रति किलो

नींबू : पीला : 8 से 15 रु. प्रति नग, हरा : 6 से 7 रु. प्रति किलो

पेट्रोप पम्प

पेट्रोल : 108.65 रु. प्रति लीटर

डीजल : 93.93 प्रति लीटर

रसोई गैस : घरेलू 1131 रु. (14.2 किलो), कमर्शियल 2151 रु. (19.2 िकलो)

आज की तिथि

• वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि प्रातः 8:21 पश्चात पंचमी

• मृगशिरा नक्षत्र

• शोभन योग

• विष्टि/बव करण

• अभिजित मुहूर्त मध्याह्न 11:59 से 12:51 तक विजयी श्रेष्ठ

• राहुकाल सुबह 7:37 से 9:13 बजे तक है परेशानी।

दिन का चौघड़िया इंदौर सूर्योदय अनुसार

• अमृत : 06:01 से 7:37 उत्तम

• काल : 07:37 से 09:13तक बुरा

• शुभ : 09:13 से 10: तक श्रेष्ठ

• रोग : 10:49 से 12:25 तक बीमारी

• उद्वेग : 12:25 से 02:01 तक विघ्न

• चर : 02:01से 03:37 तक सामान्य

• लाभ : 03:37 से 05:13तक श्रेष्ठ

• अमृत : 5:13 से 06:49 तक उत्तम

रात में चौघड़िया मुहूर्त

• चर : 06:49 से 08:13 तक सामान्य

• रोग : 8:13से 09:37 तक बीमारी

• काल : 09:37 से 11:01 तक बुरा

• लाभ : 11:01से 12:25 तक श्रेष्ठ

• उद्वेग : 12:25 से 1:48 तक विघ्न

• शुभ : 01:48 से 03:12 तक, श्रेष्ठ

• अमृत : 03:12 से 04:36तक उत्तम

• चर : 4:36 से 05:59 तक सामान्य

City का ज्योतिष

आचार्य पं. राहुल कृष्ण शास्त्री के मुताबिक कर्क राशि के जातक को कुटुम्बी जनों से सहयोग प्राप्त होगा। धनु राशि के जातक जीवनसाथी एवं मित्रो का सहयोग मिलेगा।

आज का राशिफल

मेष : राजकीय कार्यों में रुकावट आएगी।

वृषभ : सुख के साधनों पर धन व्यय होगा।

मिथुन : मांगलिक एवं धार्मिक यात्रा के योग हैं।

कर्क : कुटुम्ब ़जनों से सहयोग प्राप्त होगा।

सिंह : अपना कार्य सिद्ध करने के लिए साहस और बुद्धि का प्रयोग करना होगा।

कन्या : स्वयं के भवन एवं वाहन संबंधित कार्य में गति आएगी।

तुला : दिन मिलाजुला जाएगा। व्यर्थ विवादों से बचें। दौड़भाग लगी रहेगी।

वृश्चिक : शत्रुओं से बचते हुए अपने कार्यों को कर पाएंगे।

धनु : जीवनसाथी एवं मित्रों का सहयोग मिलेगा।

मकर : अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें एवं लापरवाही से बचे।

कुंभ : भाग्य साथ में है लेकिन आलस से बचना होगा।

मीन : नौकरी और व्यापार में आशातीत सफलता मिलेगी।



मेडिकल इमरजेंसी नंबर

इमरजेंसी नंबर : 1075

पुलिस कंट्रोल रूम : 100

फायर : 101

एम्बुलेंस : 108