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  • Evaluation Of Law Examinations Is Also Done Online, Results From This Month Also, The Exam For The Remaining Two Courses On 8th Will Also Be Over.

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देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी:लॉ की परीक्षाओं का मूल्यांकन भी ऑनलाइन, 8 को बाकी दो कोर्स की भी परीक्षा होगी खत्म

इंदौर36 मिनट पहले
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  • 36 हजार उत्तर पुस्तिकाएं ऑनलाइन जांचने भेजीं, दो हजार कॉपियां अलग से जमा हुईं

देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की 20 जनवरी से शुरू हुई लॉ कोर्सेस की परीक्षाओं का ऑनलाइन मूल्यांकन हो रहा है। फरवरी अंत तक रिजल्ट आने लगेंगे। पहली बार हुई ऑनलाइन परीक्षाओं की 36 हजार उत्तर पुस्तिकाएं ऑनलाइन की गई थीं, जिन्हें मूल्यांकन के लिए भेजा जा चुका है, जबकि करीब 2 से 3 हजार कॉपियां सीधे मूल्यांकन केंद्र पर जमा हुई थीं। उन्हें भी जांचने के लिए भेजा गया है।

इधर, लॉ की 14 में से 12 परीक्षाएं खत्म हो गई हैं, जबकि 8 फरवरी को शेष दो कोर्स की भी परीक्षा खत्म हो जाएगी। इन परीक्षाओं में कुल 7 हजार छात्र शामिल हुए थे। एग्जाम कंट्रोलर डॉ. अशेष तिवारी ने बताया लॉ के सभी रिजल्ट 10 मार्च तक घोषित हो जाएंगे। ऑनलाइन कॉपियों का ऑनलाइन ही मूल्यांकन शुरू हो गया है।

अब ऑनलाइन फॉर्मूले को विकल्प के तौर पर रखा

सरकार ने ऑफलाइन एग्जाम के संकेत दिए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन परीक्षा के इस फॉर्मूले को सफल मानकर इसे विकल्प के तौर पर रखा है। ताकि आगे कभी इस तरह की कोई परिस्थिति निर्मित हो तो इसी फार्मूले से परीक्षा करवाई जा सके। फिलहाल यूनिवर्सिटी ने इस बार बीए एलएलबी चौथे, छठवें, आठवें सेमेस्टर तथा एलएलबी पहले, दूसरे सेमेस्टर के साथ बीकॉम, बीबीए एलएलबी चौथे, छठवें और आठवें सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षा ली थी।

यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 18 के बजाय अब 19 को होगा

देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह अब 18 के बजाय 19 फरवरी को होगा। मुख्य अतिथि इसरो के पूर्व चेयरमैन एएस किरण कुमार होंगे। कुलाधिपति आनंदी बेन पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। इधर, मेडल के लिए छात्रों के रजिस्ट्रेशन का शुक्रवार को अंतिम दिन है। कोरोना संकट के बीच हो रहे दीक्षांत समारोह में कोरोना गाइडलाइन का पालन होगा। इसी कारण 1100 सीटों की क्षमता वाले यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में आधे यानी 550 व्यक्तियों को ही एंट्री दी जाएगी।

इसमें करीब 200 छात्र, 150 एकेडमिक काउंसलिंग के सदस्य रहेंगे, जबकि 200 सीटों पर अन्य प्रोफेसर, मीडिया और वीआईपी शामिल होंगे। मेडल पाने वाले छात्र के साथ अभिभावक या किसी अन्य व्यक्ति की एंट्री नहीं हो सकेगी। समारोह में 2017-18 और 2018-19 के छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। अलग-अलग कोर्स के टॉपर छात्रों को सिल्वर और गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा।

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