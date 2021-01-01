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एजुकेशन अपडेट:कॉलेजों में ऑफलाइन ही होंगी परीक्षाएं, उच्च शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत

इंदौर3 घंटे पहले
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कॉलेजों की परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी। कोरोना से पहले जिस तरह सामान्य प्रक्रिया से सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाएं होती थीं, वैसी ही ये परीक्षा भी होंगी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने ये संकेत रविवार को मीडिया से चर्चा में दिए। एबीवीपी के प्रांत अधिवेशन में शामिल होने इंदौर आए यादव ने मीडिया से बातचीत में माना कि कोरोना संकट की वजह से परीक्षाएं लेट भी हुई हैं और सिस्टम भी बिगड़ा है, लेकिन विद्यार्थियों की सुरक्षा के समूचे मापदंड के पालन के साथ ऑफलाइन परीक्षा करवाने की तैयारी में जुटे हैं।

जल्द गाइडलाइन जारी होगी। उन्होंने यूनिवर्सिटी को दी जाने वाली ग्रांट बढ़ाने के सवाल पर कहा कि इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी को सेल्फ फाइनेंस कोर्स की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि छात्रों को स्पेशलाइजेशन कोर्स के विकल्प मिलें और यूनिवर्सिटी खुद भी आत्मनिर्भर बने।

एबीवीपी का प्रांत अधिवेशन शुरू, नए पदाधिकारी चुने गए
एबीवीपी के मध्य भारत प्रांत का 53वां प्रांत अधिवेशन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुआ। प्रांत के 35 जिलों से 800 से अधिक छात्र-छात्राएं एवं प्राध्यापक कार्यकर्ता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। शैक्षणिक परिदृश्य, वर्तमान परिदृश्य, आत्मनिर्भर भारत एवं विवि जैसे तीन अहम प्रस्ताव पारित किए गए। मुख्य वक्ता एबीवीपी के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत तथा राष्ट्रीय मंत्री गजेंद्र तोमर थे। नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रांत अध्यक्ष एवं प्रांत मंत्री का निर्वाचन भी किया। मध्य भारत प्रांत के अध्यक्ष डॉ. मनोज आर्य एवं प्रांत मंत्री शालिनी वर्मा बनाए गए। मालवा प्रांत अध्यक्ष योगेश रघुवंशी व प्रांत मंत्री घनश्यामसिंह चौहान निर्वाचित हुए।

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