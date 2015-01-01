पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

ठगी कबूली:नकली सोना बेचने वाला ज्यादा देर झूठ नहीं बोल सका, कबूली चोरी

इंदौर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

सिंधी कॉलोनी में व्यापारियों को नकली सोने की चेन देकर ठगने वाले बदमाश के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। बदमाश पहले पुलिस औऱ व्यापारियों पर रौब झाड़ता रहा कि यह चेन उसने नहीं बेची। वह तो खुद जांच करवाने आया था। जब पुलिस ने सख्ती की तो ठगी कबूल ली। जूनी इंदौर टीआई भरतसिंह ठाकुर के अनुसार बदमाश राजेंद्रसिंह होरा निवासी वीर सावरकर नगर है। उसने सिंधी कॉलोनी के ज्वेलर मनीष ढालानी को सोने की बताकर नकली चेन बेच दी थी।

व्यापारी जब आरोपी को पकड़कर थाने लाए तो वह धमकाने लगा कि उसने तो असली चेन बेची थी। तुम जबरदस्ती नकली बता रहे हो। व्यापारी से कहा कि वह नकली चेन बेच रहा था तो तुम बिना जांचे कैसे खरीद लोगे। जब उसे हवालात में लाए तो बोला कि उसे किसी ज्वेलर ने नकली बेच दी थी। इसलिए वह भी बेचने पहुंचा था। पुलिस ने उस ज्वेलर का नाम पूछा जो उसे नकली बेचकर गया था तो बदमाश कुछ बता नहीं सका। उसे लगा कि फंस चुका है तो उसने वारदात कबूल ली। अब पुलिस उसका एक दिन का रिमांड लेकर पूछताछ कर रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें