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कारोबारी की तलाश अभी अधूरी:पर्चे में फोटो देख भतीजे से बोली महिला - उनके कपड़े फटे थे, चप्पल भी नहीं पहने थे, वो चाय मांग रहे थे

इंदौर38 मिनट पहले
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कारोबारी चाचा रमेश बंडी महाकाल दर्शन के लिए हैदराबाद से उज्जैन आए थे। - Dainik Bhaskar
कारोबारी चाचा रमेश बंडी महाकाल दर्शन के लिए हैदराबाद से उज्जैन आए थे।
  • हैदराबाद से आए परिजन हाथ में पर्चा लिए तीन दिन से इंदौर में दर-दर भटक रहे
  • भतीजे ने पुलिस से गुहार लगाई थी कि चाचा को थाने में रख लीजिए, हम पहुंच रहे
  • पुलिस ने एक न सुनी, परिजन ने एयरपोर्ट प्रबंधन पर भी लापरवाही के आरोप लगाया

हां, वो दो-तीन दिन पहले एमवाय के पास से गुजरे थे, वो चाय मांग रहे थे, तो किसी ने उन्हें चाय भी पिलाई थी। उनके कपड़े फटे थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थीं। यह बात एक महिला ने सांई तेजा को बताई है। सांई अपने कारोबारी चाचा रमेश बंडी को खोजने इंदौर पहुंचे हैं। उनके चाचा हैदराबाद से महाकाल दर्शन करने उज्जैन आए थे, लेकिन इंदौर में लापता हो गए हैं।

सांई अपने चाचा को उनके फोटो वाले पर्चा लेकर शहरभर में खोज रहे हैं। सांई ने बताया, वो ओंकारेश्वर तक चाचा को खोज चुके हैं। पुलिस का सकारात्मक रवैया नहीं होने पर उन्होंने गृह मंत्रालय से मदद मांगी थी, जिसके बाद मंगलवार शाम पुलिस ने थाने बुलाया था। अब तक की खोजबीन की जानकारी ली।

परिजन इंदौर पुलिस और एयरपोर्ट प्रबंधन के व्यवहार से आहत हैं। परिजनों का कहना है कि पहले तो 20 जनवरी को उज्जैन में नशीला पदार्थ खिलाकर लूट लिया गया। फिर जब वह किसी तरह इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे तो परिसर से सीआईएसएफ ने पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उन्हें अस्पताल भेज दिया। कारोबारी का भतीजा अधिकारियों से बार-बार कहता रहा कि आप उन्हें रोक कर रखिए, हम इंदौर आ रहे हैं। परिजन जब तक आते एमवाय अस्पताल से कारोबारी लापता हो गए। कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। परिजन अब हाथ में पर्चा लेकर दर-दर भटक रहे हैं।

पूरी कहानी कारोबारी के भतीजे की जुबानी....
दरअसल, रमेश बंडी का हैदराबाद में स्पेयर पाट्‌र्स का कारोबार है। अपने चाचा की खोजबीन में हैदराबाद से इंदौर पहुंचे सांई तेजा ने भास्कर को बताया, 'मेरे चाचा रमेश बंडी 18 जनवरी को अकेले महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आए थे। यहां एक दिन रुके। कुछ लोगों ने उन्हें प्रसाद में नशीला पदार्थ दे दिया। इससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 20 जनवरी को उन्होंने हैदराबाद में अपने बिजनेस पार्टनर कार्तिक को फोन कर कहा, 'मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पर्स-मोबाइल चोरी हो गया है, उसमें 10 हजार रुपए थे। मैं बस चालक का नंबर दे रहा हूं, उसके खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर कर दो।' कार्तिक ने रुपए ट्रांसफर कर दिए।

चाचा उज्जैन से चलकर 20 जनवरी को देर शाम इंदौर पहुंचे। यहां उनका मानसिक संतुलन फिर बिगड़ गया। उन्होंने मुझे कॉल किया। बोले- 'तुम जल्दी आ जाओ, मेरी तबीयत खराब हो रही है।' मैंने उनका फ्लाइट का टिकट करवाया और एयरपोर्ट जाने के लिए कहा। 21 जनवरी की दोपहर 3 बजे चाचा फ्लाइट में बैठ गए थे, लेकिन मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्हें उतार दिया गया। एयरलाइंस द्वारा कॉल करने पर मैंने कहा कि उन्हें पास के पुलिस स्टेशन में सुपुर्द दीजिए। हो सके तो दूसरी फ्लाइट में बिठा दीजिए। मैं फिर से टिकट बुक कर देता हूं, लेकिन एयरलाइंस कंपनी ने मना कर दिया। मैं हैदराबाद में अमेजन कंपनी में काम करता हूं।

मैंने पूरी घटना अपने इंदौर के एक मित्र को बताई। मेरा दोस्त श्रीनिवास इंदौर एयरपोर्ट आया और चाचा को एयरपोर्ट के पास होटल में रूम दिलवा कर ठहरा दिया। श्रीनिवास ने चाचा को खाना खिलाया और फिर अपने घर चला गया। कुछ देर बाद होटल का कमरा छोड़कर चाचा फिर से एयरपोर्ट पहुंच गए। इस बार उनके वहां पहुंचते ही सीआईएसएफ के जवानों ने थाने पर सूचना दे दी और पुलिस उन्हें थाने ले आई।

पूछताछ में एरोड्रम पुलिस को पता चला कि चाचा नजदीक के एक होटल में रुके थे। रूम में उनका बैग भी मिला। पुलिस होटल बुक कराने वाले मेरे मित्र को फोन किया। उससे भी जानकारी ली। उसने पुलिस को बताया कि हैदराबाद में उसके दोस्त (यानी मैं) के चाचा हैं। मैं खुद भी पुलिस से घंटों तक रिक्वेस्ट करता रहा कि आप चाचा को थाने में रख लीजिए। हम हैदराबाद से निकल कर आपके पास पहुंच रहे हैं, लेकिन पुलिस ने एक न सुनी। फिर पुलिस चाचा को 108 से अस्पताल भेज दिया। हम लोग 72 घंटे पहले इंदौर आए। सीधे एमवाय अस्पताल गए। कैमरों में चाचा अस्पताल में अंदर आते दिखे, लेकिन कुछ देर बाद ही अस्पताल परिसर से कहीं चले गए। सभी परिजन इंदौर के आसपास के इलाकों में ढूंढ रहे हैं।

अब पुलिस भी बच रही...
एरोड्रम थाना प्रभारी राहुल शर्मा का कहना है, एयरपोर्ट से सूचना मिलने के बाद पुलिस व्यक्ति को थाने लेकर आई थी, लेकिन उसका व्यवहार सही नहीं था। वह बात-बात पर चिल्ला रहा था। परिवार वालों ने कहा था कि आप उसे थाने में रख लीजिए, लेकिन वह इतना अधिक उग्र हो रहा था कि अपने आपको कोई गंभीर चोट पहुंचा देता। इस कारण उसे उपचार के लिए उसे एमवाय भेज दिया गया था। उग्र होने के कारण उसे थाने में नहीं रखा। एम्बुलेंस 108 चालक अंदर काउंटर तक उसे छोड़ गया था, लेकिन कुछ देर बाद वह अस्पताल से बाहर निकल गया।

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