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ट्रांसफर:3 साल में इंदौर से पांच एडीजी के ट्रांसफर

इंदौर2 घंटे पहले
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हरिनारायणचारी मिश्र के आईजी बनने के बाद से खाली पड़े डीआईजी के पद पर आखिरकार बुधवार शाम को उज्जैन के डीआईजी मनीष कपूरिया का ट्रांसफर किया गया। कपूरिया पहले भी इंदौर में ग्रामीण एएसपी रहे चुके हैं। वहीं एडीजी योगेश देशमुख का उज्जैन ट्रांसफर किया गया है। तीन साल के भीतर इंदौर से पांच एडीजी के ट्रांसफर किया जा चुका है। विडंबना है कि नेतृत्व करने वाले पोस्ट पर कोई भी अफसर 8-9 महीने से ज्यादा नहीं टिक पा रहा है। दो साल में इंदौर रेंज से एडीजी या आईजी पद पर रवानगी लेने वाले योगेश देशमुख छठे अफसर होंगे। 2018 में अजय शर्मा एडीजी थे। उनका तबादला हुआ तो वरुण कपूर (एडीजी) आए। दिसंबर 2019 में कपूर का तबादला हुआ और उनकी जगह मिलिंद कानस्कर ने कुछ समय एडीजी का प्रभार संभाला। लॉकडाउन के पहले ही जनवरी में विवेक शर्मा को इंदौर एडीजी बनाया गया था। उनके जाने के बाद योगेश देशमुख को इस पद पर भेजा गया था। अब यह जिम्मेदारी मिश्र संभालेंगे।

संयोग: हातोद थाना प्रभारी से शुरुआत, अब आईजी

इंदौर आईजी हरिनारायणाचारी मिश्र को लेकर भी एक अजीब संयोग है। जब वे प्रोबेशनर थे, तब इंदौर के हातोद थाने के प्रभारी बनकर पहली बार यहां आए थे, यानी उन्होंने प्रोबेशनर आईपीएस के रूप में इंदौर से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वे यहां एसएसपी, दो बार डीआईजी रहे और अब इंदौर जोन के आईजी के रूप में सेवाएं देंगे। ​​​​​​​

सीएम से नया डीआईजी भेजने की मांग की थी मिश्र ने

बताया जा रहा है पिछले दिनों इंदौर दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने आईजी हरिनारायणा चारी मिश्र से पूछ लिया था कि वे इंदौर में नया डीआईजी चाहते हैं या वे खुद इस पद को संभालेंगे। इस पर मिश्र ने नए डीआईजी को भेजने की मांग कर दी थी। तब से रास्ता खुल चुका था कि जल्द ही इंदौर में नए डीआईजी को भेजा जाएगा।​​​​​​​

नए डीआईजी बोले- क्राइम रोककर इसे भी नंबर वन करेंगे

^मैं 2001 से 03 तक विजय नगर सीएसपी और 2006 से 08 तक इंदौर ग्रामीण एएसपी के रूप में सेवाएं दे चुका हूं। मैं साढ़े चार साल यहां रहा हूं, इसलिए मेरे लिए यह शहर जाना पहचाना है। जैसा इंदौर का नाम देशभर में पर सफाई में नंबर वन पर आता हैवैसे ही हम भी कोशिश करके इंदौर के क्राइम को रोककर इसे नंबर वन बनाएंगे। - मनीष कपूरिया, डीआईजी​​​​​​​

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