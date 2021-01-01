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ड्रग्स का मंबई कनेक्शन:इंदौर से पांच करोड़ की एमडी ड्रग्स खरीदने वाले सुल्तान का साथी बिल्ला भी आया गिरफ्त में, अजमेर के रहने वाले तस्कर खादिम से जुड़े तार

इंदौर2 घंटे पहले
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5 जनवरी को पकडाई थी 70 किलो एमडी ड्रग्स (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
5 जनवरी को पकडाई थी 70 किलो एमडी ड्रग्स (फाइल फोटो)

70 करोड़ रुपए के एमडीएमए ड्रग्स मामले में इंदौर पुलिस मुंबई के साथ गुजरात में ड्रग्स पैडलरों की तलाश कर रही है। पुलिस को आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के कई जिलों में ड्रग सप्लाई करने के बारे में सूचना मिली है। पुलिस लगातार अलग-अलग राज्यों में ड्रग सप्लाई करने वालों को गिफ्तार कर रही है। इसी कड़ी में अब इंदौर क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में बिल्ला नाम का तस्कर आया है। बिल्ला के बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन पता चले हैं।

पुलिस को सूचना मिली थी कि बिल्ला नामक एक पैडलर भी ड्रग्स सप्लाई में जुड़ा है। वह मोहम्मद सुल्तान का साथी है, जिसे गुजरात एटीएस ने 15 दिन पहले पांच करोड़ रुपए की एमडीएमए के साथ गिरफ्तार किया था। उसके तार अजमेर के खादिम वसीम से जुड़े हैं। सुल्तान के पास मिली एमडीएमए इंदौर से खरीदी गई थी। बता दें कि अब तक इस मामले में 20 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र के तस्कर शामिल हैं।

आईजी हरिनारायणाचारी मिश्र के मुताबिक, भजन गायक गुलशन कुमार हत्याकांड के आरोपी वसीम और मुंबई बम धमाकों के आरोपी अय्यूब से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने सोनू खान उर्फ मोहम्मद यासीन (मुंबई), खुर्शीद आलम उर्फ कुड़ी बाबा खान (अजमेर), रज्जाक खान (अजमेर) को गिरफ्तार किया था। आरोपी लंबे समय से इंदौर के तस्करों से एमडीएमए लेकर गुजरात, मुंबई, राजस्थान में सप्लाई कर रहे थे।

मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर टीम अहमदाबाद पहुंची तो पता चला कि एटीएस ने मोहम्मद सुल्तान को 20 जनवरी को पांच करोड़ रुपए कीमती एमडीएमए के साथ गिरफ्तार किया है। सुल्तान ने बताया कि वह अजमेर के खादिम वसीम के माध्यम से ड्रग लेकर आया था। उसने टीपू नामक तस्कर का नाम भी बताया। पुलिस ने टीपू की तलाश में दबिश दी, लेकिन वह फरार हो गया।

क्राइम ब्रांच एएसपी गुरुप्रसाद पाराशर के मुताबिक, करीब आठ खादिमों के बारे मे जानकारी मिली है जो देश-विदेश के यात्रियों को ड्रग सप्लाई करते हैं। सूत्रों के मुताबिक, क्राइम ब्रांच ने मुंबई व राजस्थान से चार पैडलर हिरासत में लिए हैं। हालांकि क्राइम ब्रांच बिल्ला के पकड़ाने की पुष्टि कर रही है। एएसपी के मुताबिक, इस गिरोह में खजराना का अकरम भी शामिल है। उसकी गिरफ्तारी के बाद अन्य पैडलर के नाम सामने आएंगे।

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