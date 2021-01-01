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असुविधा के लिए खेद है..:पांच प्रोजेक्ट कीट्रेनें स्टॉपेज पर

इंदौर2 घंटे पहले
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इंदौर से जुड़े प्रमुख रेल प्रोजेक्ट ‘बेपटरी’ हैं। प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद बरसों से अधूरे हैं। सालभर से ज्यादा समय से तो काम बंद है। सबसे खास इंदौर-दाहोद 202 किमी लंबे इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंह ने किया था। तीन साल में काम पूरा होना था। अब तक महज 37 किमी हिस्से में काम हुआ। वो भी अधूरा है। यह प्रोजेक्ट इससे पहले 1987-88 में जब माधवराव सिंधिया रेल मंत्री थे तब यह प्रोजेक्ट गोधरा-दाहोद-इंदौर के नाम से स्वीकृत था। इसी में देवास-मक्सी को भी शामिल किया गया। उस समय इसकी लागत 200 करोड़ रुपए थी। आज नौ गुना बढ़कर 1800 करोड़ रुपए हो गई। यहीं हाल रतलाम-इंदौर-खंडवा-आकोला गेज कन्वर्जन का भी है। 2008 में यह प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ, लेकिन अब तक महू-सनावद के बीच टनल की डिजाइन ही फायनल नहीं हुई है। इस प्रोजेक्ट पर भी काम बंद है। दूसरी ओर इंदौर-मनमाड़, इंदौर-बुधनी-जबलपुर लाइन पर तो काम ही दो साल में शुरू नहीं हुआ। इंदौर-देवास-उज्जैन डबलिंग के लिए तो बजट में रेलवे ने महज एक हजार रुपए दिए हैं।

पिछले बजटों में पर्याप्त फंड मिला लेकिन अफसरों ने की अनदेखी

रेलवे पैसेंजर एमीनिटीज कमेटी के पूर्व सदस्य नागेश नामजोशी ने कहा इंदौर से एक तरह से पश्चिम रेलवे के अधिकारी सुविधाएं छीन रहे हैं। पूर्व में इंदौर से जुड़े सारे रेल प्रोजेक्टों पर पर्याप्त फंड मिलने के बाद भी अधिकारियों ने अनदेखी की। पिछले एक साल में तो सारे प्रोजेक्ट पर काम बंद कर दिया और कॉन्ट्रेक्ट भी शॉर्ट टर्मिनेट कर दिए? क्यों? फिर से जब काम शुरू होगा तो लागत भी काफी बढ़ जाएगी। इस बार इंदौर से जुड़े प्रोजेक्टों में दो को तो सिर्फ हजार-हजार रुपए बजट में स्वीकृति किए गए हैं। यदि देरी होती रही तो लागत बढ़ती जाएगी।

जो प्रोजेक्ट जल्दी पूरे हो सकते उनका प्राथमिकता से कर रहे: सीपीआरओ

रेलवे के सीपीआरओ ठाकुर ने कहा जल्द से जल्द पूरे होने वाले प्रोजेक्टों को प्राथमिकता से पूरा कर रहे है। 2020-2024 पर रेलवे काम कर रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट लिए गए है। बाकी अन्य प्रोजेक्ट भी पूरे होंगे। अगले चरण में इन प्रोजेक्टों को शामिल किया जाएगा। (उधर, इंदौर-देवास-उज्जैन डबलिंग तो दो साल में पूरा होने वाला है, फिर इसे शामिल क्यों नहीं किया गया। ये बड़ा सवाल है।)​​​​​​​

01 इंदौर-मनमाड़
2021 बजट में -स्पष्ट नहीं

इंदौर-मनमाड़ नई रेल लाइन के लिए काम शुरू नहीं हुआ है। 362 किमी की नई रेल लाइन डलना है। इंदौर-मनमाड़ रेल संघर्ष समिति के प्रमुख मनोज मराठे के अनुसार इस प्रोजेक्ट पर रेलवे गंभीर नहीं है। अब तक तो एक चरण में 80 किमी का काम पूरा हो जाना था, लेकिन शुरू ही नहीं हुआ।

02 रतलाम-इंदौर-महू
2021 बजट में -265 करोड़

खंडवा-अकोला गेज कन्वर्जन

  • प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ : 2008 में।
  • लागत: स्वीकृति के वक्त 440 करोड़ रुपए।
  • वर्तमान लागत: 1400 करोड़ से ज्यादा।
  • वर्तमान स्थिति : इस प्रोजेक्ट में रतलाम से इंदौर और इंदौर से महू के बीच गेज कन्वर्जन का काम पूरा हो चुका है। महू से सनावद के बीच काम शुरू ही नहीं हुआ। अकोला से आकोट तक काम पूरा, लेकिन आकोट से खंडवा सेक्शन में काम बाकी। ​​​​​​​

03 इंदौर-दाहोद प्रोेजेक्ट
2021 बजट में -20 करोड़

  • दूरी: 202 किमी
  • प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ: 1987-88 में। उस समय यह गोधरा-दाहोद-इंदौर था। मक्सी तक यह प्रोजेक्ट जाना था। उस समय लागत थी करीब 200 करोड़ रुपए।
  • शिलान्यास: 2008 में। 3 साल में होना था
  • वर्तमान स्थिति: इंदौर टिही के बीच 22 किमी का काम हुआ। दूसरी ओर कटवाड़ा से दाहोद के बीच 15 किमी हिस्से में काम चल रहा है। कुल 202 किमी में से 37 किमी हिस्से में काम हुआ वो भी अधूरा।
  • लागत: स्वीकृति के वक्त 640 करोड़ थी। वर्तमान में 1800 करोड़ से ज्यादा है।

04 इंदौर-बुधनी-जबलपुर
2021 बजट में -1,000
लंबाई: 205 किमी लागत : 3262 करोड़ रुपए की इस योजना के लिए काम शुरू ही नहीं हुआ है। यह लाइन डलने के बाद से जबलपुर की दूरी 68 किमी कम हो जाएगी।
ये काम हुए : फतेहाबाद-उज्जैन के बीच 22 किमी हिस्से में गेज कन्वर्जन का काम हो चुका है। अब रेलवे सेफ्टी का निरीक्षण होना है।

05 इंदौर-देवास-उज्जैन
2021 बजट में -1,000

लंबाई 80 किमी लागत: 600 करोड़ से ज्यादा वर्तमान स्थिति: उज्जैन-देवास के बीच 15 किमी हिस्से में काम शुरू हुआ है। इंदौर से देवास की ओर ट्रैक पर 140 फीसदी से ज्यादा दबाव है लेकिन इस हिस्से में काम शुरू ही नहीं हुआ।

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