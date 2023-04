Hindi News

Flag Hoisting Ceremony At Parsh Kalpataru Dham, Know Your Horoscope

इंदौर में आज 28 अप्रैल को कहां, क्या, जानिए यहां: पार्श्व कल्पतरू धाम में ध्वजारोहण समारोह, महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद महाराज शिवपुराण करेंगे

इंदौर 2 घंटे पहले



धर्म-सोसायटी

पंचकल्याणक महोत्सव: सात दिवसीय पंचकल्याणक महामहोत्सव तुलसी नगर स्थित आर.आर. एवेन्यू परिसर दिगम्बर जैन मंदिर में आयोजित किया जा रहा है। आज गर्भ कल्याणक महोत्सव। सुबह 5.30 बजे से। दोपहर 2 बजे सांस्कृतिक आयोजन।

ध्वजारोहण समारोह: पार्श्व कल्पतरू धाम में ध्वजारोहण समारोह सुबह 8 बजे। छोटा बांगड़दा रोड़ हाईलिंक सिटी

कार्यशाला: महिला प्रकोष्ठ, अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति द्वारा महिलाओं के लिए लव यू जिदंगी प्रोग्राम में अनूठी कार्यशाला का आयोजन। पलासिया चौराहा स्थित शेखर सेंट्रल भवन। समय दोपहर 3 बजे से।

कथा : आनंद नगर स्थित आनंद मंगल परिसर में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद महाराज की शिवपुराण कथा। समय शाम 4 से 7 बजे तक।

Cine City

आईनॉक्स सपना संगीता मॉल : किसी का भाई किसी की जान: 9.05AM, 12.15PM, 3.25PM, 6.35PM, 9.45PM, 10.35 PM, पोन्नियिन सेल्वन: 11.15AM, 2.45PM, 6.15PM, 9.45PM, भोला : 4.05PM

आईनॉक्स, सेंट्रल मॉल रीगल चौराहा : किसी का भाई किसी की जान :- 9.35 AM, 11.40 AM, 12.45 PM, 2.50PM, 3.55PM, 6.00PM, 7.05PM,9.15PM, 10.15PM, भोला: 10.15AM, 7.20PM, पोन्नियिन सेल्वन: 10.15AM, 11.35AM, 1.45PM, 5.15PM, 6.30PM, 9.00PM, 10.00PM, इ‌विल डेड राइस, समय: 10.35AM, 4.20PM, 7.35PM, 10.30PM, द पॉप्स एक्जोरसिस्ट : 1.50PM, तू झूठी मैं मक्कार : 3.05PM, 10.00PM

पीवीआर ट्रेजर आईलैंड मॉल 4DXएमजी रोड : भोला: 9.15AM, सुजुम (जापानीज) : 12.25 PM, पोन्नियिन सेल्वन: 3.05PM, 10.10PM, जॉन विक : 6.40 PM

पीवीआर, ट्रेजर आईलैंड मॉल, इंदौर : किसी का भाई किसी की जान :- 9.00 AM, 10.00 AM, 12.10 AM, 1.10 PM, 3.20 PM, 4.20 PM, 6.30 PM, 7.30 PM, 9.40 PM, 10.40 PM, पोन्नियिन सेल्वन (तमिल) : 10.05AM, 6.30PM, पोन्नियिन सेल्वन: 11.15AM, 2.50PM, 6.25PM, 10.00PM, ‌इविल डेड राइज : 1.40 PM, 4.05 PM, 10.05 PM, बेड बॉय: 2.10PM

आईनॉक्स C-21 मॉल : सुजुमी (जापानीज) :- 10.05 AM, 7.50 PM,सुजुमी: 4.05PM, किसी का भाई किसी की जान :- 10.00AM, 12.15PM, 1.10 PM, 3.25 PM, 4.20 PM, 6.35PM, 7.30 PM, 9.45PM, 10.40 PM, पोन्नियिन सेल्वन: 10.05AM, 12.00PM, 2.30PM, 3.30PM, 6.00PM, 9.30PM, 10.30PM, पोन्नियिन सेल्वन (तमिल): 11.00AM, 7.00PM, इविल डेड राइज (इंग्लिशMX 4D) :- 12.05 PM, 4.40PM, 10.35PM, इविल डेड राइज (इंग्लिश):- 7.05PM द पॉप्स एक्जोरसिस्ट : 10.35PM, भोला 1.35PM, 10.15PM, जॉन वीक: 7.00PM, बेड बॉय: 7.45PM, तू झूठी मैं मक्कार : 9.30PM

आईनॉक्स फोनिक्स सिटाडेल मॉल बायपास इंदौर : किसी का भाई किसी की जान: 9.50 AM, 12.00 PM, 1.00 PM, 3.10 PM, 4.10 PM, 5.10 PM, 6.20 PM, 7.20 PM, 9.00 PM, 9.30 PM, 10.30PM, गुमराह: 10.05AM, पोन्नियिन सेल्वन: 10.30AM, 2.00PM, 3.00PM, 5.30PM, 6.30PM, 9.00PM, 10.00PM, भोला: 10.35AM, 7.10PM, सुजुमी (हिन्दी) : 11.10 AM, सुजुमी (जापानीज) : 4.20 PM, 9.30PM, इविल डेड राइज (इंग्लिश) : 11.30 AM, 1.55 PM, 7.50 PM, 10.15 PM, बेड बॉय: 1.00PM, 10.20PM, तू झूठी मैं मक्कार : 1.45PM, चेंगिज (हिन्दी) 3.50 PM, द पॉप्स एक्जोरसिस्ट : 5.20 PM

मौसम

इंदौर में दिन में अधिकतम तापमान 36-37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। गरज-चमक के साथ शहर के कई इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना भी जताई जा रही है।

इंदौर सराफा

चांदी : 71,800 हजार रुपए प्रति किलो।

सोना स्टैंडर्ड : 61,600 रु. तोला (प्रति 10 ग्राम)

सोना जेवराती : 58,500 रु. (22 कैरेट प्रति दस ग्राम)

बिजली प्रभावित :

माणिकबाग चौराहा, अशोक कॉलोनी, विजय पैलेस क्षेत्र में सुबह 8 से 8.30 बजे तक।

बिजलपुर चौराहा, केसरबाग रोड, अमितेश नगर क्षेत्र में सुबह 11 से 1 बजे तक।

मालवीय नगर गली नंबर 1, 2 चंद्र नगर, खाटू श्याम मंदिर क्षेत्र में सुबह 7 से 9.30 बजे तक।

प्रेस कॉम्प्लेक्स क्षेत्र में सुबह 7 से 10 बजे तक।

प्रमुख सब्जियों के खेरची भाव

आलू : 25 रु. प्रति किलो

प्याज : 20 से 30 रु. प्रति किलो

लहसुन : 60 से 70 रु. प्रति किलो

शिमला मिर्च : 35 से 40 रु. प्रति किलो

टमाटर : 20 से 25 रु. प्रति किलो

हरी मिर्च : (मोटी) : 20 से 30 रु., पतली (तीखी) 35 से 40 रु. प्रति किलो, लोंगा 50 से 60 रु. प्रति किलो

हरा धनिया : 15 से 20 रु. प्रति किलो

लौकी : 15 से 20 रु. प्रति किलो

गिलकी : 40 से 60 रु. प्रति किलो

कद्दू : 30 से 35 रु. प्रति किलो

फूलगोभी : 30 से 35 रु. प्रति किलो

पत्तागोभी : 20 रु. प्रति किलो

गाजर : 20 रु. प्रति किलो

भिंडी : 30 से 35 रु. प्रति किलो

नींबू : पीला : 8 से 15 रु. प्रति नग, हरा : 6 से 7 रु. प्रति किलो

तरबूज : 15 से 20 रु. प्रति किलो

आम : 80 से 100 रु. प्रति किलो

अंगूर : 40 से 60 रु. प्रति किलो

पेट्रोप पम्प

पेट्रोल : 108.65 रु. प्रति लीटर

डीजल : 93.93 प्रति लीटर

रसोई गैस : घरेलू 1131 रु. (14.2 किलो), कमर्शियल 2151 रु. (19.2 किलो)

आज का पंचांग

माँ बगलामुखी जयंती

वैशाख शुक्ल पक्ष

तिथि:-अष्टमी दोपहर 04 बजे बाद पश्चात नवमी

पुष्य/आश्लेषा नक्षत्र

शूल योग

बव/बालव करण

चंद्रमा कर्क राशि पर

अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:50 तक

राहुकाल सुबह 10:48से 12:24 तक

दिन का चौघड़िया इंदौर सूर्योदय अनुसार

चल 5:58 से 7:34 तक सामान्य

लाभ 7:34 से9:11तक लाभकारी

अमृत 9:11 से 10:48तक उत्तम

काल 10:48 से 12:24 तक बुरा

शुभ 12:24 से 02:01 तक श्रेष्ठ

रोग 02:01से 03:38 तक बीमारी

उद्वेग 3:38 से 5:14 तक विघ्न

चल 5:14 से 6:51तक सामान्य

रात में चौघड़िया मुहूर्त

रोग 06:51से 08:14 तक बीमारी

काल 8:14 से 9:37 तक बुरा

लाभ 9:37से 11:01तक लाभकारी

उद्वेग 11:01 से 12:24 तक विघ्न

शुभ 12:24 से 01:47 तक श्रेष्ठ

अमृत 01:47 से 03:11 तक उत्तम

चल 03:11से 04:34 तक सामान्य

रोग 04:34 से 05:57 तक बीमारी

आज का राशिफल:-

ज्योतिर्विद आचार्य पं. राहुल कृष्ण शास्त्री, श्रीश्री विद्याधाम, इंदौर के मुताबिक

मेष: अपने स्वभाव से विपरीत कार्य करने से हानि होगी।

वृषभ: आमोद-प्रमोद के साधन जुटेंगे,अपनो का साथ मिलेगा।

मिथुन: ऋण लेने से बचे,व्यसनों पर धन व्यय हो सकता है ।

कर्क: आपके यश और प्रतिष्ठा मे वृद्धि के योग है।

सिंह: नेत्र विकार से बचने का प्रयास करे,स्वास्थ्य पर ध्यान दे ।

कन्या: अपनी महत्त्वाकांक्षा को सही दिशा में ले जाये,संबंधों मे कड़वाहट से बचे ।

तुला: अपनी कार्य प्रसाधन क्षमता को बढ़ाइए,रुके कार्य पूर्ण होंगे।

वृश्चिक: अपनी वाक्पटुता से सभा मे सम्मान को प्राप्त करेंगे।

धनु: किसी पर भी विश्वास करने से पहले अच्छे से विचार करे।

मकर: विवाह के प्रस्ताव मिल सकते है,व्यापार में नये अनुबंध प्राप्त हो सकते है।

कुंभ: आकस्मिक लाभ के योग है लेकिन आलस्य से बचे।

मीन: धर्म मे रुचि बढ़ेगी,तीर्थों की यात्रा सम्भव है।

मेडिकल इमरजेंसी नंबर

इमरजेंसी नंबर : 1075

पुलिस कंट्रोल रूम : 100

फायर : 101

एम्बुलेंस : 108