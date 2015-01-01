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त्योहार में सफर पर कोरोना का असर:फ्लाइट 90 से 100 % तक पैक, ट्रेनों में भी कम ही वेटिंग लेकिन बसों में 50% यात्री घटे

इंदौरएक घंटा पहले
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त्योहार में सफर पर कोरोना का असर

कोरोना के चलते यात्री पिछले साल के मुकाबले 40 फीसदी कम हैं। इंदौर से कुछ फ्लाइट में 90-100 फीसदी तक सीट पैक हैं, लेकिन बसों में यात्री 50 फीसदी तक कम हैं।

विमान : दिल्ली, मुंबई रूट की फ्लाइट 90-100 फीसदी तक पैक हैं। इंदौर से मुंबई का किराया करीब 4 हजार, इंदौर-दिल्ली के बीच किराया साढ़े 4 हजार रुपए है। औसत 6 हजार से ज्यादा यात्री रोज आवाजाही कर रहे हैं।

बस : वीडियोकोच बसों में इस बार ट्रैफिक 50 फीसदी तक है। बस ऑपरेटर अरुण गुप्ता ने कहा वर्क फ्रॉम होम का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। दिवाली पर भी ट्रैफिक 40 फीसदी कम है। बस ऑपरेटर हरिओम दुबे का कहना है हर बार मुंबई रूट पर अतिरिक्त बसें चलाना पड़ती हैं, लेकिन इस बार धनतेरस पर 11 सीटों की जबकि रूप चौदस पर 20 सीटों की बुकिंग है।

ट्रेन : इंदौर-दिल्ली ट्रेन में शुक्रवार को स्लीपर में 27 वेटिंग व 3एसी में आरएसी है। इंदौर-मुंबई ट्रेन में स्लीपर सीटें मौजूद हैं।

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