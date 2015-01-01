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योजना:फ्लाय बिग अगले माह शुरू करेगी फ्लाइट संचालन

इंदौर3 घंटे पहले
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फ्लाय बिग दिसंबर से दो विमानों और तीन शहरों की कनेक्टिविटी के साथ ऑपरेशन शुरू करने की योजना बना रही है। गुरुवार को कंपनी अधिकारियों ने एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। फ्लाय बिग इंदौर को ही अपना हब बनाएगी।

कंपनी पहले फेज में 72 सीटों वाले दो विमानों के साथ अहमदाबाद, रायपुर और भोपाल की सेवाएं शुरू करेगी। अगले चरण में पुणे, जबलपुर सहित अन्य शहरों को जोड़ेगी। कंपनी अधिकारियों ने ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टाई) के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। टाई मप्र-छग के अध्यक्ष हेमेंद्रसिंह जादौन के अनुसार शहर के लिए ये बड़ी उपलब्धि है।

पहली बार कोई कंपनी मेट्रो से इतर किसी शहर को अपना हब बना रही है। कंपनी अधिकारियों से मुलाकात के दौरान उन्हें शहर को पटना, पुणे और इलाहाबाद से भी जोड़ने की सलाह दी गई। कंपनी इंदौर से उड़ान योजना के तहत महाराष्ट्र के गोंदिया के लिए भी सेवाएं शुरू करेगी।

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