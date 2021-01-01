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इंदौर में मौसम का हाल:दशक में दूसरी बार फरवरी की इतनी गर्म शुरुआत, 2014 में 30 डिग्री गया था पारा

इंदौर2 घंटे पहले
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पिछले एक दशक में यह दूसरा अवसर है जब फरवरी की शुरुआत इतनी गर्म हुई है। आमतौर पर 15 फरवरी के बाद तापमान सामान्य से अधिक होना शुरू होता है, लेकिन इस बार फरवरी के पहले दिन से ही तापमान 30 डिग्री से ज्यादा दर्ज हो रहा है। 2014 में 7 फरवरी को पारा 30.7 डिग्री तक गया था। दशक के बाकी सभी वर्षों में औसत 15 फरवरी के बाद ही मौसम गर्म हुआ है। 1 फरवरी को पारा औसत से 1 डिग्री ज्यादा होकर 28.6 डिग्री था। फिर 2 फरवरी को 31 डिग्री दर्ज हुआ।

इसके बाद 3 फरवरी को औसत से 3 डिग्री ज्यादा होकर 31.4 डिग्री दर्ज हुआ है। जबकि इस अवधि में पारा 28 से 29 डिग्री के बीच रहता है। इसके पीछे कारण यह है कि प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ प्रवेश कर रहा है। इस वजह से उत्तरी हवाएं का रुख बदल गया। अब दक्षिण और पश्चिम से आ रही हवाओं के कारण तापमान में इजाफा हो रहा है। 10 फरवरी तक मौसम इसी तरह गर्म रहेेगा। इसके पीछे दूसरा कारण यह है कि अफगानिस्ता, पाकिस्तान तरफ से एक विक्षोभ और बन रहा है, जिसकी वजह से ठंड प्रभावित रहेगी।

10 साल में पहले सप्ताह में कभी 31 पर नहीं पहुंचा पारा

15 फरवरी 2011 32 22 फरवरी 2012 34.6 27 फरवरी 2013 32.2 7 फरवरी 2014 30.7 25 फरवरी 2015 34.6 20 फरवरी 2016 34.5 28 फरवरी 2017 33.5 24 फरवरी 2018 34.5 22 फरवरी 2019 35 21 फरवरी 2020 32.5

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