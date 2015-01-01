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  • Four Teams Deposited 35 Thousand Kg Plastic In Plastic Premier League, Team Number One Topped 118 By Scoring 118 Runs

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स्वच्छता में पंच की तैयारी:प्लास्टिक प्रीमियर लीग में चार टीमों ने जमा कर लिया 35 हजार किलो प्लास्टिक, टीम नंबर - एक 118 रन स्कोर कर अभी टॉप पर

इंदौर19 मिनट पहले
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चारों टीमों द्वारा कुल 35316 किलो प्लास्टिक जमा कर लिया गया है।

आईपीएल की तर्ज पर निगम द्वारा शुरू किए गए प्लास्टिक प्रीमियर लीग (पीपीएल) प्रतियोगिता में 4 टीमों ने 35 हजार किलों से ज्यादा प्लास्टिक जमा कर लिया है। टीम नं 1 118 रन स्कोर कर अभी टॉप पर आ गई है। बाकी टीमों ने भी प्रदर्शन सुधार लिया है। टूर्नामेंट पूरा होने में 8 दिन ही बाकी हैं।

निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने बताया टीम 1 (जोन 1, 2, 3, 4), टीम 2 (जोन 10, 11, 12, 18, 19), टीम 3 (जोन 5, 6, 7, 8, 9), टीम 4 (जोन 13, 14, 15, 16, 17) से प्लास्टिक संग्रहित कर रही हैं। सभी टीमों के साथ प्लास्टिक संग्रहण वाहन भी दिए गए हैं। टीमों को 30 नवम्बर तक प्लेट, चम्मच, कटोरी, डब्बा, ग्लास, कप, पानी की थैलियां, डिब्बे, बोरी, खाली बोतल, पन्नी, कवर्स, पैकेजिंग मटेरियल आदि प्लास्टिक का संग्रहण करना है।

प्लास्टिक के वजन के मान से अंक प्रदान किए जा रहे हैं। टीम 1 अब तक 11894 किलो प्लास्टिक जमाकर 118 अंक प्राप्त कर टॉप पर आ गई है। दूसरे नं. पर टीम 2 ने 9379 किलो प्लास्टिक जमा कर 95 अंक किए हैं। टीम 3 ने 7584 किलो प्लास्टिक इकट्ठा कर 73 अंक प्राप्त किए। वहीं, टीम 4 सिर्फ 6459 किलो प्लास्टिक ही ले सकी है, जिससे उसे 65 अंक प्राप्त हुए हैं। चारों टीमों द्वारा कुल 35316 किलो प्लास्टिक जमा कर लिया गया है।

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