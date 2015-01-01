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ड्रग्स का दलदल:लड़कियों को दोस्त बना आंटी की पार्टी में ले जाते, हर्बल ड्रग्स बता कोकीन की लत लगाते

सुमित ठक्कर | इंदौर8 मिनट पहले
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सांकेतिक फोटो
  • जैद व निखिल ने कबूला- संजय दत्त की वास्तव देख ड्रग्स लेना सीखा

युवा रगों में कोकीन, चरस का नशा घोलने वाले एथलीट जैद उर्फ जेत खिलजी और निखिल के मोबाइल से पुलिस ने 850 ड्रग्स एडिक्ट के नाम निकाले हैं। दोनों ने कबूला कि संजय दत्त की फिल्म वास्तव को देखकर ड्रग्स लेने लगे। चार साल पहले ‘आंटी’ के बेटे यश से उनकी मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। ये मुलाकात यश के दोस्त यशवर्धन तिवारी ने करवाई थी।

यश और यशवर्धन ने दोनों को उनकी गर्लफ्रेंड्स के साथ पार्टी में बुलाया। फिर कोकीन ड्रग्स लेना सिखाया। निखिल ने बताया जिस तरह ‘नार्कोस’ फिल्म सीरीज में अमेरिका और कोलंबिया में ड्रग्स की रेव, बीच और पूल पार्टियां बताई हैं, उसे देखकर वह भी ड्रग्स का नशा करने लगा।

दोनों आरोपियों ने बताया इंदौर में 18 से 26 वर्ष की युवतियों को वे अपनी दोस्त बनाकर यश जैन और आंटी की पार्टियों में ले जाते थे। यहां वे हर्बल ड्रग्स बताकर ही उन्हें कोकीन लेना सिखा देते थे। जैद ने 20 गर्लफ्रेंड तो निखिल ने 15 गर्लफ्रेंड के नाम कबूले हैं, जिन्हें वे लोग कोकीन एडिक्ट बना चुके हैं।

वाट्सएप ग्रुप एक दर्जन से ज्यादा उन्हीं पर चैटिंग के जरिये लेते ऑर्डर

विजय नगर पुलिस की एसआईटी टीम को जैद और निखिल के मोबाइल में एक दर्जन से ज्यादा वाट्सएप और इंस्टा ग्रुप मिले हैं। 850 से ज्यादा युवतियों की ऐसी चैट्स मिली हैं, जिसमें वे ड्रग्स की डिमांड कर रही हैं। पुलिस को शंका है कि आरोपी इससे भी कई युवतियों को हाईप्रोफाइल पब व फॉर्म हाउस की पार्टियों में ले जाकर कोकीन ड्रग्स का एडिक्ट बना चुके हैं।

15 गिरफ्तार हो चुके हैं अब तक, 26 पैडलर्स की और है पुलिस को तलाश

विजय नगर पुलिस अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनसे जुड़े 26 आरोपी और चिह्नित कर लिए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। आंटी के बेटे यश जैन की भी तलाश है। यश के दोस्त यशवर्धन तिवारी, फराज (बॉम्बे), पवन, वरुण, बबलू, अनंत अग्रवाल, ऋचा, अनिरुद्ध, विनोद, जैक्सन एलिड, राजीव, उजैफा व रईस मुन्ना की भी तलाश है।

दोनों की गर्लफ्रेंड रोज थाने पहुंच रहीं, अफसरों से बहस करती हैं

दोनों आरोपियों से विजय नगर थाने में पूछताछ चल रही है। थाने पर उनकी कई गर्लफ्रेंड उनसे मिलने पहुंच रही हैं। वे अपने ड्रग्स सप्लायरों से मिलने के लिए पुलिस अधिकारियों से बहस तक कर लेती हैं। इन हाईप्रोफाइल लड़कियों को हैंडल करने के लिए थाने पर 24 घंटे महिला स्टाफ को तैनात रखा गया है।

अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन टटोल रही पुलिस, जीतू से भी हो सकती पूछताछ

ड्रग्स माफिया से जीतू सोनी का कनेक्शन जुड़ने के बाद अब अधिकारी जीतू सोनी से भी पूछताछ कर सकते हैं। कुछ अधिकारियों का कहना है जरूरत पड़ी तो जीतू को प्रोडक्शन वारंट पर जेल से लाकर भी पूछताछ की जा सकती है। जीतू सोनी अभी जेल में है। आंटी के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन को भी अधिकारी टटोल रहे हैं।

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