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स्वच्छता:अनुशासन से कचरा देते, मंडी के वेस्ट से सीएनजी बनते देख आंध्र प्रदेश की टीम ने कहा-अपने यहां भी लागू करेंगे इंदौर का मॉडल

इंदौर2 घंटे पहले
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आंध्र प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी के साथ आए 25 आईएएस के दल ने इंदौर के स्वच्छता मॉडल की स्टडी की। दल ने कहा कि इंदौर का मॉडल पूरे आंध्र प्रदेश में लागू किया जाएगा। सीएस वाय. श्रीलक्ष्मी, आंध्र प्रदेश स्वच्छता अभियान के पी. समपथ कुमार सहित पूरे दल ने बुधवार को स्कीम 78 में डोर टू डोर कचरा संग्रहण, पालिका प्लाजा स्थित कंट्रोल रूम, चोइथराम सब्जी मंडी स्थित बायो सीएनजी प्लांट, ट्रेंचिंग ग्राउंड, स्टार चौराहा स्थित कचरा ट्रांसफर स्टेशन देखा। उन्होंने कचरा प्रबंधन, सैनिटेशन का कार्य को समझा। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने होटल मेरियट में सभी प्रतिनिधियों से भेंट की। दल को स्वच्छता, सेग्रीगेशन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवरेज सिस्टम, नदी-नाला सफाई के संबंध में प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी गई। दल की प्रमुख वाय श्रीलक्ष्मी कार्यो की प्रशंसा की। कचरा कलेक्शन गाड़ियों के समय पर आने और लोगों का घरों से निकलकर अनुशासन से कचरा देते देख प्रभावित हुए।

इंदौर जैसा 6 प्रकार का कचरा प्रबंधन नहीं देखा

6 प्रकार का सेग्रीगेशन देख दल ने कहा- ऐसा तो देश में कहीं नहीं होता। गाड़ियां बिलकुल समय पर कचरा कलेक्शन करने आतीं और लोग भी उन्हें अनुशासन से कचरा देते। उन्होंने घरों में हो रही होम कंपोस्टिंग व रूफ टॉप गार्डन भी देखा। इसके बाद टीम पालिका प्लाजा स्थित जीपीएस कंट्रोल रूम पहुंची। यहां उन्हें बताया गया कि किस प्रकार इंदौर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहन निर्धारित क्षेत्र, मैप व समयानुसार कार्य करता है।

स्टार चौराहे पर गीले कचरे की प्रोसेसिंग भी देखी
बायो सीएनजी प्लांट को देख दल को आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार मंडी से निकलने वाली वेस्ट सब्जी व फल से सीएनजी बनाई जा रही है। इससे बसें चलाई जा रही हैं। इसके पश्चात आंध्रा का दल स्टार चौराहा स्थित कचरा ट्रांसफर स्टेशन पहुंचा। यहां उन्हें बताया कि किस प्रकार शहर के विभिन्न क्षेत्रों से एकत्रित गीले कचरे को प्रोसेसिंग कर ट्रेंचिंग कर भेजा जाता है।​​​​​​​

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