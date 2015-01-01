पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Indore
  • Gold, Silver, Land, House Will Be Purchased In Profit; Sarvartha Siddhi, Ravi Yoga, Budhaditya Yoga Are Making Mangalakari

पुष्य नक्षत्र:सोना-चांदी, जमीन, मकान की खरीदी होगी लाभकारी; सर्वार्थ सिद्धि, रवि योग, बुधादित्य योग बना रहे मंगलकारी

इंदौर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

दीपावली के सात दिन पहले पुष्य नक्षत्र 24 घंटे 40 मिनट रहेगा। इस बार नक्षत्रों के राजा पुष्य शनिवार और रविवार को आने से शनि और रवि पुष्य का संयोग बनेगा। सर्वार्थ सिद्धि, रवि योग, बुधादित्य योग और अहोई अष्टमी पुष्य को सर्व मंगलकारी बना रहे हैं। इसमें सोना-चांदी, भूमि-भवन, खाता-बही के साथ सभी प्रकार की चल-अचल संपत्ति की खरीदारी स्थायी लाभ प्रदान करेगी। ज्योतिर्विदों के अनुसार पुष्य नक्षत्र 7 नवंबर शनिवार को सुबह 8.04 बजे शुरू होगा, जो अगले दिन 8 नवंबर को सुबह 8.44 बजे तक रहेगा।

इसके चलते दोनों दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा। इस दौरान सोना व चांदी के गणेशजी और लक्ष्मीजी के सिक्के, खाता-बही, भूमि-भवन, दुकान, बर्तन, वाहन, फर्नीचर व घर की सजावट की सामग्री की खरीदारी करना लाभदायक रहेगा। दीपावली पर महालक्ष्मी पूजन 14 नवंबर को होगा। पुष्य नक्षत्र को पोषण देने वाला माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में पुष्य और अश्विनी नक्षत्र औषधि बनाने व प्रयोग के लिए उत्तम माने गए हैं।

रवि पुष्य नक्षत्र को औषधि प्रयोग एवं मंत्र-तंत्र सिद्धि के लिए श्रेष्ठतम मुहूर्त माना है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। यह समस्त नक्षत्रों का सम्राट है, जो सभी दोषों को नष्ट करता है। पुष्य नक्षत्र ग्रह विरुद्ध होने पर भी संपूर्ण कार्यों की सिद्धि करता है। सिर्फ विवाह के लिए पुष्य नक्षत्र अशुभ होता है। शेष सभी मांगलिक कार्य के लिए पुष्य नक्षत्र का मुहूर्त श्रेष्ठतम माना गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें