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स्मार्ट सिटी:गोपाल मंदिर, राजबाड़ा के काम जल्द पूरे हों, गांधी हाॅल के दर्शकों के लिए बनाएं पार्किंग : कमिश्नर

इंदौर2 घंटे पहले
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स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बुधवार को संभागायुक्त डाॅ. पवन कुमार शर्मा ने गोपाल मंदिर, राजबाड़ा और गांधी हॉल में चल रहे जीर्णोद्धार कार्यों को देखा। यहां पार्किंग तैयार करने का कहा। उन्होंने काम की गति बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि समय पर धरोहर शहर की जनता के हवाले की जाए। उनके साथ सीईओ अदिति गर्ग भी थीं। सीईओ ने फोटो में दिखाया कि गोपाल मंदिर पहले कैसा दिखता था और जीर्णोद्धार के बाद कैसा स्वरूप रहेगा। संभागायुक्त ने सीढ़ियों, रैलिंग, खिड़कियों को उनके मूलस्वरूप में लौटाने के लिए लकड़ी का उपयोग करने के निर्देश दिए। गोपाल मंदिर में जीर्णोद्धार के कार्य के दौरान मिली तिजोरी की मरम्मत करने, पेंट कराने व लकड़ी पर वुडन पाॅलिश कराने के लिए कहा। इसके बाद राजबाड़ा देखने पहुंचे। सीईओ ने बताया राजबाड़ा की प्रथम 3 मंजिल स्टोन से बनी है। उसके ऊपर के फ्लोर का निर्माण लकड़ी से किया गया है। इसके बाद वे गांधी हाॅल पहुंचे। यहां लोगों के लिए वाहन पार्किंग तैयार करने का कहा।

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