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भय्यू महाराज सुसाइड केस:दूसरी पत्नी आयुषी कोर्ट में बयान बीच में छोड़कर गई ग्वालियर, कहा- दादाजी की मौत हो गई

इंदौर42 मिनट पहले
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भय्यू महाराज के दूसरी पत्नी आयुषी पहुंची थीं जिला कोर्ट, लेकिन वह बयान बीच में ही छोड़कर ग्वालियर चली गई। - Dainik Bhaskar
भय्यू महाराज के दूसरी पत्नी आयुषी पहुंची थीं जिला कोर्ट, लेकिन वह बयान बीच में ही छोड़कर ग्वालियर चली गई।

सोमवार को डॉ. आयुषी बयान दर्ज करवाने के लिए समय से कोर्ट पहुंच गई थी। उसी दौरान उसे परिजन का फोन आया। आयुषी को सूचना दी कि ग्वालियर में रहने वाले दादाजी की मौत हो गई है। ये बात आयुषी ने कोर्ट के समक्ष रखी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें बयान बीच में छोड़कर ग्वालियर जाने की अनुमति दे दी। सोमवार से आयुषी के क्रॉस एक्जामिनेशन होना था, लेकिन वह नहीं हो पाए।

मामले में अब 5 फरवरी को कैलाश पाटिल और दिनेश कुमार के बयान दर्ज होने हैं। वहीं, 9 फरवरी को राजेश डावर एसआई और अमोल चौहान के बयान दर्ज होंगे। इसी तरह, 10 फरवरी को प्रवीण दिनकर राव और शेखर मदनलाल शर्मा के बयान दर्ज होंगे।

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