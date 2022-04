इंदौर में MBA स्टूडेंट का सुसाइड:होटल रूम में लगा ली फांसी, पढ़ाई के साथ स्विगी में करता था जॉब

Hindi News

Hanged In Hotel Room, Used To Work In Swiggy Along With Studies

इंदौर में MBA स्टूडेंट का सुसाइड: होटल रूम में लगा ली फांसी, पढ़ाई के साथ स्विगी में करता था जॉब

मृतक प्रकाश चौधरी

डिप्रेशन के शिकार एमबीए छात्र ने मौत के पहले मोबाइल में एक नोट लिखा, जिसमें वह इन शब्दों के अलावा कुछ नहीं लिख पायाI just think that i am double personality pero And been in depression from last 2 years as i think Please ignore my this mistake I love you mummy papa .... यह नोट छात्र ने अपने मोबाइल में लिखा और इसके बाद होटल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं होटल में मिले मोबाइल को एफएसएल की जांच के लिए भेजा गया है।

थाना प्रभारी मनीष डाबर के अनुसार घटना 29 अप्रैल दोपहर 12:00 बजे के लगभग की है। थाने पर सूचना आई कि फार्च्यून होटल के कमरा नंबर 203 में रूका गेस्ट दरवाजा नहीं खोल रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़ कर अंदर घुसी तो पंखे पर युवक का शव लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान टिमरनी के रहने वाले युवक प्रकाश पिता बृज मोहन चौधरी (25) के रूप में हुई। पुलिस ने शव को फंदे से उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस के अनुसार युवक के पिता हरदा में किसान हैं और उसकी एक बड़ी बहन है। वह इंदौर में अपनी मौसी के घर पर रहता था। यहीं पर पढ़ाई के साथ-साथ जॉब भी करता था। परिवार के अनुसार युवक की सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद भी उसने मोबाइल में एक सुसाइड नोट लिखने के बाद आत्महत्या कर ली।

मोबाइल में लिखा था नोट

होटल में दो दिन के लिए रुका था

होटल संचालक के अनुसार प्रकाश ने 27 तारीख को फार्च्यून होटल में आकर कमरा लिया था। वह केवल काउंटर पर पानी लेने आता था और फिर से कमरे में चले जाता था। शाम को कभी-कभी बाहर जाने के बाद वह वापस आ जाता है। होटल संचालक के अनुसार 29 अप्रैल को दोपहर 12:00 बजे चैक आउट का टाइम होता है। इसलिए होटल के वेटर द्वारा सभी होटल में रुके व्यक्तियों को समय से अवगत करा दिया जाता है। 29 तारीख को दोपहर में वेटर ने कमरा नंबर 203 का दरवाजा खटखटाया, लेकिन प्रकाश ने अंदर से दरवाजा नहीं खोला। जिसके बाद उसने तुरंत इसकी जानकारी होटल के मैनेजर को दी। जहां पर मैनेजर ने पहले डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला। लेकिन दरवाजे की चिटकनी अंदर से बंद थी। इस पर अनहोनी की आशंका में तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। जिसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर फंदे पर लटका हुआ था।

क्या कहते है मनोचिकित्सक

पूरे मामले को लेकर मनोचिकित्सक से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि जब इस प्रकार कोई छात्र बहुत अधिक पढ़ाई कर लेता है, तो उसके एम्बिशन बहुत हाई हो जाते हैं। उसे लगता है कि उसे बहुत अच्छी जॉब मिले। इस प्रकार के लोग छोटी जॉब करने में शर्म महसूस करते हैं और उसे अपना स्टेटस सिंबल बना लेते हैं। जिस कारण से इस तरह की घटनाएं होती है। युवक वर्तमान में स्विगी में काम करने के बाद 20 हजार रुपए कमा रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसे लगा कि उसके लेवल की जॉब नहीं है इस कारण से उसने यह कम उठाया है।