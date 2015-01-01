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कैंपस से अच्छी खबर:होलकर कॉलेज में बढ़ी 1610 सीटें, यह एक कॉलेज की कुल सीटों से भी ज्यादा हैं

इंदौर3 घंटे पहले
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  • अब यूजी में 2540 के बजाय 3850 सीटें, पीजी में 400 से बढ़कर हुईं 700

(दिनेश जोशी) प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले होलकर साइंस कॉलेज में इस साल 1610 सीटों का इजाफा हुआ है। यह एक कॉलेज में कुल सीटों के बराबर हैं। इंदौर में 110 कॉलेज ऐसे हैं, जिनमें हर एक में 1500 से 1600 ही सीटें हैं। इस साल होलकर कॉलेज में यूजी फर्स्ट ईयर में 1310 सीटों की बढ़ोतरी हुई है।

वहीं पीजी की 300 सीटें बढ़ाई गई हैं। इजाफे के बाद फर्स्ट ईयर की कुल 3850 सीटें हो गई हैं। पहले यह संख्या 2540 थी। वहीं पीजी फर्स्ट ईयर की पहले 400 सीटें थीं, जो अब बढ़कर 700 हो गई हैं। इसके अलावा अन्य सेमेस्टर की करीब तीन हजार सीटें हैं। इन्हें मिलाकर कुल सीटें 7 हजार पार हो गई हैं। कॉलेज में बीएससी पीसीएम, बायो टेक्नोलॉजी, बीसीए सहित यूजी के 30 से ज्यादा स्पेशलाइजेशन कोर्स हैं।

पीजी की सीटों पर एडमिशन बंद, 2 फीसदी भी खाली नहीं
होकलर कॉलेज में पीजी की सीटों पर प्रवेश लगभग पूर्ण हो चुके हैं। केवल 2 प्रतिशत सीटें खाली बची हैं। 5 नवंबर को आई एडमिशन लिस्ट के बाद एमएससी की सभी स्पेशलाइजेशन की कुल 690 सीटें भर चुकी हैं। जबकि यूजी की 3850 में से 3150 पर प्रवेश हो चुके हैं। चार दिनों में सारी सीटें अलॉट हो सकती हैं।

नए क्लास रूम हो रहे तैयार,नहीं आएगी दिक्कत
होलकर कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुरेश सिलावट बताते हैं कि संख्या बढ़ने के बाद अब क्लास रूम बढ़ रहे हैं। नए क्लास रूम के साथ नई लैब भी तैयार हो रही हैं। कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी डॉ. आरसी दीक्षित के अनुसार सीटों के इजाफे के बाद भी कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं आया है। यानी डिमांड बरकरार है।

इन कॉलेजों ने बढ़ाई सीटें
ओल्ड जीडीसी (शासकीय माता जीजा बाई गर्ल्स डिग्री कॉलेज) में भी इस साल यूजी की 426 और पीजी की 175 सीटों का इजाफा हुआ है। यहां यूजी की पहले 2700 और पीजी की 900 सीटें थीं। कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी डॉ. एमडी सोमानी के अनुसार सभी सीटें भरने की संभावना है।

जीएसीसी ने भी बढ़ाई 600 सीटें
इधर, शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय ने भी यूजी की 386 और पीजी की 226 सीटों में बढ़ोतरी की है। कॉलेज में कुल छात्र संख्या 7 हजार पार हो गई हैं।

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