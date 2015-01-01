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यथास्थिति बनाए रखने के आदेश:मिल मजदूरों को पैसा कैसे देंगे, सरकार बताए : हाई कोर्ट

इंदौर12 मिनट पहले
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हाई कोर्ट में सुनवाई हुई

हुकमचंद मिल मजदूरों की बकाया राशि लौटाए जाने के मसले पर गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। नगर निगम ने 30 साल की लीज अवधि बची होने के बाद भी निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेज दिया था। इस प्रस्ताव पर हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी कर दिए हैं।

मतलब यह कि निगम के प्रस्ताव के बाद सरकार फिलहाल लीज निरस्ती का आदेश जारी नहीं कर सकेगी। वहीं मजदूरों की ओर से कोर्ट में कहा गया कि नगर निगम ने लीज निरस्ती, जमीन का उपयोग अपने अनुसार करने की योजना तो बनाई है, लेकिन पैसा कैसे लौटाया जाएगा, यह नहीं बताया। इस पर हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि मजदूरों का बचा पैसा किस तरह लौटाया जाएगा यह बताएं।

इसके लिए कोर्ट ने दो सप्ताह का वक्त दिया है। 11 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। मजदूरों की ओर से अधिवक्ता धीरजसिंह पंवार पैरवी कर रहे हैं। जमीन का उपयोग बदला जा चुका है। इसके लीज अधिकार नीलाम कर पैसा चुकाया जाना था, लेकिन निगम ने लीज अवधि ही समाप्त कर प्रस्ताव सरकार को भेज दिया था। इतना सब होने के बाद भी मजदूरों के भुगतान की कोई योजना नहीं बताई जा रही थी।

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