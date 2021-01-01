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बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने का आरोप:एग्रीमेंट पर पड़ोसी को पत्नी सौंपने वाला पति हिरासत में

इंदौर3 घंटे पहले
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एग्रीमेंट पर पत्नी को पड़ोसी कारोबारी के हवाले करने वाले आरोपी पति को एमआईजी पुलिस ने हिरासत में लिया है। इधर पति के थाने पहुंचने के बाद पत्नी ने पुलिस से गुहार लगाई कि पति उसकी संपत्ति बेचकर बच्चों का हक छीनने का प्रयास कर रहा है। सास-ससुर भी उसे व बच्चों को अपनाने से इनकार कर चुके हैं।

एमआईजी पुलिस के मुताबिक अनूप नगर निवासी व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी ने शिकायत की थी कि पति ने उसे धमकाकर पड़ोसी कारोबारी के साथ तीन महीने रहने का एग्रीमेंट कराया था। बाद में अपने साथ नहीं रखा। बच्चों सहित घर से निकाल दिया। मामले की जांच कर रही एसआई सीमा शर्मा ने बताया कि जांच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं मिला। मामले में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया था। उसके आधार पर इसके पति को नोटिस देकर बुलाया।

इधर पत्नी ने आरोप लगाए कि पति के कहने पर ही वह पड़ोसी के साथ रही। पति उनसे रुपए ऐंठना चाहता था। बाद में उसी पर गलत आरोप लगाकर उसे घर से बच्चों सहित निकाल दिया। उसकी तीन साल की बेटी और 12 साल का बेटा है, लेकिन न तो पति उसे साथ रख रहा, ना ही सास-ससुर। केस दर्ज कराने के बाद उसे व बच्चों को संपत्ति से भी बेदखल कर दिया है।

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