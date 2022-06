Hindi News

Local

Mp

Indore

I Am Very Upset Written In The Copy Of The Paper, Treatment Was Done In Critical Condition

डेंटल कॉलेज में छात्र ने किया सुसाइड: पेपर की कॉपी में लिखा में बहुत परेशान हु , गंभीर अवस्था में हुआ इलाज

प्रतीकात्मक चित्र

"I have border line disorder from last two month, I am not even in my own control, If any thing if happened to me not even a single person responsible for that which a not college."

शहर के समीप खुड़ैल थाना क्षेत्र में एक छात्र परीक्षा के दौरान सिर्फ अपनी कॉपी में यह चंद शब्द लिख कर छत से कूद गया। गंभीर अवस्था में छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। शुक्रवार को पुलिस छात्र के बयान लेने पहुंची लेकिन वो अभी कुछ भी बोलने स्थित में नहीं है ।

थाना प्रभारी अजय गुर्जर ने बताया कि घटना गुरुवार दोपहर की है जब इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में पढने वाला चौथे सेमेस्टर का छात्र गौरव सोनी निवासी महू अपनी बीमार से परेशान होकर चौथी मंजिल से कूद गया। वह परीक्षा दे रहा था, इसी बीच उसने कॉपी में सुसाइड नोट लिखा। पेपर अधूरा छोड़कर वह वॉशरूम जाने का बोलकर हॉल से निकला। काफी देर तक जब वह नहीं लौटा तो परीक्षक ने इसकी जानकारी कॉलेज प्रबंधन को दी। उसे खोजा गया तो वह छत पर खड़ा दिखा। जब बुलाया तो दीवार पर चढ़ गया। वह कूदने का बोलकर धमकाने लगा। और कुछ देर बाद वह छत से कूद गया। जिसके बाद कॉलेज वाले ने अस्पताल में भर्ती करवाया।

कुछ समय पहले भी तोड़ चुक है अपना हाथ

पुलिस ने बताया कि कॉलेज में रहते हुए छात्र ने अपना एक बार हाथ तोड़ चूका है । जिसकी जानकारी कॉलेज प्रबंधन ने पहले भी परिवार वालो को दी थी। छात्र गौरं इस तरह से क्यों करता था इसका कारण किसी को समझ नहीं आया है ।