पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

रिश्वत मांगने पर कार्रवाई:आईडीए की कर्मचारी ने मकान आवंटन के मांगे 7 हजार, सस्पेंड

इंदौर12 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
सांकेतिक फोटो
  • रिश्वत मांगने पर सीईओ ने सस्पेंड कर दिया।

आईडीए की एक महिला कर्मचारी को 7 हजार रुपए की रिश्वत मांगने पर सीईओ ने सस्पेंड कर दिया। सीईओ विवेक श्रोत्रिय के मुताबिक, फोटोकॉपी ऑपरेटर पद पर पदस्थ सानिया शेख के खिलाफ भारती कौशिक ने शिकायत की थी कि उनके स्कीम 114 पार्ट टू में स्थित मकान का आवंटन नियमित किस्त न भरने से निरस्त हो गया था।

आवंटन पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने आवेदन फॉर्म लिया तो सानिया शेख ने कहा कि फॉर्म भरकर दे दो, लेकिन पूरी प्रक्रिया के लिए सुविधा शुल्क के 7 हजार रुपए देना होंगे। इससे आपका काम आसानी से हो जाएगा।

महिला ने उनकी बात न सुनते ही फॉर्म खुद ही एकल खिड़की पर जमा कर दिया। आवंटन तो मंजूर हो गया, लेकिन आगे की कागजी कार्रवाई अटक गई। इस पर वे फिर सानिया से मिलीं तो उसने कहा कि व्यर्थ के चक्कर लगाने से अच्छा मेरी बात मान लो और 7 हजार रुपए दे दो तो आगे की कार्रवाई हो जाएगी। वरना शंकुतला राठौर को बोलकर आपकी लीज डीड का नवीनीकरण नहीं होने दूंगी। यह शिकायत आने पर भू अर्जन अधिकारी नरेंद्रनाथ पांडेय को जांच सौंपी।

उन्होंने बयान व जांच के बाद सानिया के रुपए मांगने की पुष्टि की। इस पर सस्पेंड करने के आदेश कर दिए। बताते हैं कि दलालों की आवाजाही पर रोक लगने के बाद कर्मचारियों के पैसे मांगने की शिकायतें आने लगी हैं। आईडीए में हाल ही सस्पेंड हुई ये तीसरी महिलाकर्मी है। इससे पहले अन्य मामलों में दो और महिला कर्मचारी सस्पेंड हो चुकी हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें