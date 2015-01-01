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वारदात:शराब के रुपए नहीं दिए तो बदमाश ने सीने में मारा चाकू

इंदौर3 घंटे पहले
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लसूड़िया स्थित न्यू लोहामंडी में बदमाश ने एक युवक से शराब पीने के रुपए मांगे। नहीं देने पर आरोपी ने उसे सीने में चाकू मार दिया। लसूड़िया पुलिस ने लाहिया कॉलोनी में रहने वाले 39 वर्षीय धर्मेंद्र सोनी की शिकायत पर सूर्या नामक बदमाश के खिलाफ केस दर्ज किया है।

धर्मेंद्र ने पुलिस को बताया कि बुधवार रात आरोपी सूर्या एकदम उसके सामने आया। फिर उससे शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा। धर्मेंद्र ने मना किया तो आरोपी उसे गालियां देने लगा। फिर उसने चाकू निकाला। उसने पहले कमर में मारा, फिर दूसरा वार सीने में किया। इस पर धर्मेंद्र ने दौड़ लगाई। बदमाश फिर उसके पीछे भागा। तभी वहां से जा रहे लोगों ने बीच-बचाव कर बदमाश से धर्मेंद्र को छुड़वाया। बाद में वह धमकी देकर भाग गया।

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