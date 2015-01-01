पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Indore
  • If The Books Of Account Are Kept In The House, Then The Search Team Can Also Go To The Businessman's House: Expert

दो दिवसीय कांफ्रेंस:लेखा पुस्तकें घर में रखीं तो सर्च टीम कारोबारी के घर भी जा सकती है : विशेषज्ञ

इंदौर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कारोबारी को अपने कारोबार से संबंधी लेखा पुस्तकों को कारोबारी स्थल पर ही रखना चाहिए, यदि वह घर पर रहती हैं तो जीएसटी सर्च टीम कारोबारी के घर पर भी जांच कर सकती है। यह बात विशेषज्ञों ने ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स द्वारा हुई दो दिवसीय कांफ्रेंस में कही। कांफ्रेंस का समापन शनिवार को हुआ। प्रथम सत्र में इन्कम टैक्स, जीएसटी में सर्वे एवं सर्च के प्रावधानों पर चर्चा की गई जिसमें डीके गांधी, एचएल मदान एवं मनोज फड़नीस ने जानकारी दी।

अन्य सत्र में आयकर में टीडीएस एवं टीसीएस के नए प्रावधान जो एक अक्टूबर से लागू हो गए हैं, पर सीए राजेश मेहता और दिल्ली की सीनियर वकील प्रेमलता बंसल ने जानकारी दी। वक्ताओं ने बताया कि अगर किसी आयकरदाता के यहां आयकर की धारा 133-ए के तहत सर्वे हुआ है तो सर्वे के दौरान जो बयान लिए जाते हैं वह उस आयकर दाता पर बाध्य नहीं है किंतु धारा 132 के तहत सर्च में करदाता कोई बयान देता है तो बाध्य है।

सर्वे अथवा सर्च में कोई सबूत जब्त नहीं हुआ है तो बयान आयकरदाता पर बाध्य नहीं है। सीए मेहता ने बताया कि नए नियम के तहत 50 लाख से अधिक की राशि एक साल में प्राप्त होने पर 50 लाख से बाद वाली राशि पर 0.075% की दर से टीसीएस लेना होगा। जैसे 51 लाख लिए तो 50 लाख के बाद की राशि एक लाख पर 75 रुपए टीसीएस क्रेता से एकत्र करना आवश्यक है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें