IIM Director Told The Meaning Of The Word Friend, 100 Selected Doctors Participated In Free Online Training

इंदौर में नेतृत्व विकास कार्यक्रम का समापन: IIM डायरेक्टर ने बताया फ्रेंड शब्द का अर्थ, 100 चयनित डॉक्टर निशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण में हुए शामिल

इंदौर 18 मिनट पहले



आयोजन का समापन

कोरोना महामारी के दौरान समर्पित, निस्वार्थ और समर्पित सेवाओं के लिए अग्रिम पंक्ति के डॉक्टरों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आईआईएम इंदौर द्वारा 31 जुलाई को शुरू किए गए विशेष पाठ्यक्रम का समापन हुआ। इंदौर में 100 चयनित डॉक्टरों को कुल 70 घंटे के प्रशिक्षण सत्र में शामिल किया गया, जिसे आईआईएम इंदौर के संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (आईएसआर/ Institutional Social Responsibility) के एक भाग के रूप में पेश किया गया था। जो डॉक्टरों के लिए पूरी तरह निशुल्क था और पूरी लागत का वहन संस्थान द्वारा वहन किया गया। इस पाठ्यक्रम की फीस निशुल्क होने से आईआईएम द्वारा अनुमानित योगदान 1.5 करोड़ रहा, जो अब तक के सभी शैक्षणिक संस्थानों में सबसे बड़ा आईएसआर योगदान है। इधर, समापन के मौके पर आईआईएम डायरेक्टर प्रो. हिमांशु राय, प्रो. सौम्य रंजन दास, डीन प्रोग्राम, प्रो. सुबीन सुधीर, चेयर-एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और सभी 100 डॉक्टरों की उपस्थिति में हाइब्रिड मोड में हुआ।

फ्रेंड की तलाश करने का किया आग्रह

इस मौके पर आईआईएम डायरेक्टर प्रो. हिमांशु राय ने डॉक्टरों से "FRIEND’ की तलाश करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा अंग्रेजी शब्द ‘FRIEND’ का अर्थ है ‘Follow your heart’ - दिल की सुनें,‘Remove Negativity’ - नकारात्मकता को दूर करें, ‘Invest in relationships’ - रिश्तों में निवेश करें,‘Exercise your body and mind - अपने दिमाग और शरीर का व्यायाम करें,‘Never compromise on values’ - मूल्यों से कभी समझौता न करें और ‘Don’t give up’ - हार न मानें। आपके अपने के सपनों और लक्ष्यों पर बनी जिंदगी, किसी ओर की उम्मीद से कहीं बेहतर होगी। अगर आप किसी और की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं, तो आपके पास उपलब्धि की भावना तो हो सकती है, लेकिन आपको कभी भी तृप्ति नहीं मिलेगी, इसलिए हमेशा अपने दिल की सुने। वे बोले ‘कृतज्ञ’ देशभर के 100 डॉक्टरों को एक साथ लाया है और सभी की मित्रता भी प्रगाढ़ हुई है। उन्होंने सभी डॉक्टरों को रिश्तों में निवेश करने की सलाह दी। यह पाठ्यक्रम अद्वितीय है और इसका उद्देश्य अग्रिम पंक्ति के डॉक्टरों के प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना है। भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र आने वाले वर्षों में नीति और निजी क्षेत्र के विस्तार में प्रगति करेगा।

500 में से हुआ 100 डॉक्टरों का चयन

इधर, पाठ्यक्रम के लिए देशभर से आवेदन करने वाले 500 डॉक्टरों में से आईआईएम इंदौर पैनल ने शीर्ष 100 का चयन किया था। ये मध्यप्रदेश, झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, तेलंगाना आदि, 50 से ज्यादा शहरों से है। 27 से 65 वर्ष की आयु के ये डॉक्टर 30 से ज्यादा अधिक विशेषज्ञताओं से संबंधित हैं। विशेष रूप से डिजाइन किए गए इस पाठ्यक्रम में नेतृत्व, बातचीत, संचार, समय प्रबंधन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं में उभरती डिजिटल तकनीकों की भूमिका, स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलीकरण, बिग डेटा एनालिटिक्स, ई-संजीवनी: टेली-परामर्श, विपणन का परिचय, व्यवसाय पर सत्र शामिल थे। इसमें डॉक्टरों को अपनी पसंद का केस चुनने और केस स्टडी तैयार करने का भी मौका मिला। समापन के मौके पर डॉक्टरों ने प्रो. राय से प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया।