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कैट:आईआईएम ने प्रतिभागियों काे दी मॉक टेस्ट की सुविधा

इंदौर3 घंटे पहले
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आईआईएम में प्रवेश के लिए 29 नवंबर को कैट होना है। परीक्षा की तैयारी के लिए आईआईएम इंदौर ने मॉक टेस्ट की सुविधा दी है। इस बार परीक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। समय और सवालों की संख्या घटाई गई है। इसके अलावा पैटर्न भी बदला हुआ होगा। एक्सपर्ट आकाश सेठिया के मुताबिक मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। इसके जरिए आप कम समय में ज्यादा सवाल हल करने का अभ्यास कर सकते हैं। परीक्षा का अनुमान भी इससे लग सकता है।

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