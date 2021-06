Hindi News

IIST, IIP And IIMR Committed To Enhance Employability Of Students With Holistic Development By Imparting Quality Education

फीचर आर्टिकल: IIST,IIP और IIMR गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर समग्र विकास के साथ छात्रों के रोजगार योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध

इंदौर की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान IIST,IIP और IIMR गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर समग्र विकास के साथ छात्रों की रोजगार योग्यता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान में कई कोर्सेस उपलब्ध होने के साथ ही शांत वातावरण का परिसर है। IIST-IIP-IIMR के Director General Arun S Bhatnagar (IRS) ने कई सवालों के जवाब दिए। प्रस्तुत है उनसे बातचीत में मिली उपयोगी जानकारियां...

IIST,IIP और IIMR संस्थानों के बारे में संक्षेप में बताएं|

हम एमपी और एनसीआर क्षेत्र में शैक्षिक संस्थानों के अग्रणी समूहों में से एक हैं। इंदौर शहर में, हम अपने कॉलेजों में यूजी और पीजी स्तर पर इंजीनियरिंग, फार्मेसी और प्रबंधन में पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईआईएसटी), इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च (आईआईएमआर) और इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी (आईआईपी), जो आरजीपीवी भोपाल, डीएवीवी, इंदौर से संबद्ध हैं और पाठ्यक्रमों को एआईसीटीई, नई दिल्ली/पीसीआई दिल्ली द्वारा विधिवत मान्यता/अनुमोदित किया गया है ।

संस्थान स्थापित करने के पीछे आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है?

हमारा मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है और हम इस दिशा में समग्र विकास के साथ छात्रों के रोजगार योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे पास डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), रोबोटिक्स, मेचट्रोनिक्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, आर प्रोग्रामिंग, डिजाइन थिंकिंग, सिक्स सिग्मा, क्लीन वेवेशन जैसे उभरते क्षेत्रों पर विशेष रुचि समूह (एसआईजी) समर्पित हैं। , क्लीनिकल रिसर्च एंड फार्माकोविजिलेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आदि। ये एसआईजी संकाय और छात्रों की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें उभरते क्षेत्रों पर प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने में सक्षम बनाते हैं। हमने अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं के साथ-साथ तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल, व्यापार विश्लेषण, खेल और पाठ्येतर गतिविधियों के विभिन्न आयामों को कवर करने के लिए सत्ताईस क्लब और समाज बनाए हैं, जहां छात्रों को इस क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं से अवगत कराया जा रहा है।

संस्थान की विशेषताएं क्या हैं?

हम निम्नलिखित बातों को अपनाकर अपने छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं....

विशेष रुचि समूहों (एसआईजी) के माध्यम से कौशल आधारित शिक्षा, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा:: प्रोजेक्ट आधारित सीखने के माध्यम से परिसर इंटर्नशिप और उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण के माध्यम से छात्रों के रोजगार के भागफल में सुधार करने के लिए उन्नत उपकरणों और प्रौद्योगिकियों पर उद्योग की आवश्यकताओं के आधार पर मूल्य वर्धित प्रशिक्षण के लिए, हमने 10+ प्रमाणन एमओयू, 10+ उद्योग संघ, 10 विभिन्न समाज संघ पर हस्ताक्षर किए हैं और यह छात्रों और संकाय को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। अकादमिक और उद्योग के बीच अंतर को पाटने का काम करेगा। सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनल इंटरव्यू, कम्युनिकेशन स्किल्स, फॉरेन लैंग्वेज, जी.डी.और एप्टीट्यूड प्रशिक्षण समर्पित प्रोफेशनल्स ट्रेनर के द्वारा छात्रों के समग्र विकास के लिए अतिरिक्त पाठयक्रम और सह पाठयक्रम गतिविधियों के साथ, हमने अकादमिक, संस्कृति से लेकर खेलों तक 27 विभिन्न क्लबों का गठन किया है।

हम सिंडिकेट सिस्टम का पालन करते हैं, जिसमें प्रत्येक छात्र को एक सलाहकार को सौंपा जाता है। जो छात्र को उसके अकादमिक और व्यक्तिगत मामले के लिए मार्गदर्शन और सलाह देगा।

हमारे पास इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल (आईआईसी), एमआईसी MoE, सरकार से जुड़े इंस्टीट्यूट इन रिसर्च इन इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड फार्मेसी (केयर) के आवेदन के लिए केंद्र है। उद्यमिता विकास, इनक्यूबेशन और स्टार्ट-अप इको सिस्टम के लिए भारत की।

सर्वश्रेष्ठ कंपनियों से मान्यता के साथ उत्कृष्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड हमारा परिसर "ग्रीन एंड क्लीन, कोरोना फ्री कैंपस" है।

व्यापक सुविधाएं, टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट, इनडोर और आउटडोर खेल सुविधाएं परिसर के अंदर लड़के और लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल सुविधाएं। कार्बनिक भोजन के साथ कला कैंटीन की स्थिति।

संस्थान में कौन-कौन से कोर्सेज का अध्ययन कराया जाता है?

COURSES OFFERED

Courses Offered

Specialisation/Degree

Duration

Eligibility

INDORE INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Bachelor degree courses

Computer Science and Engineering (CSE)

4 Year

Higher Secondary (10+2) with Physics and Mathematics

CSE-Artificial Intelligence and Machine Learning (AI & ML)

Electronics and Communication Engineering (ECE)

Information Technology (IT)

Civil Engineering (CE)

Chemical Engineering (CM)

Mechanical Engineering (ME)

Master degree courses

Computer Science and Engineering (CSE)

2 Year

B. E / B. Tech

Digital Communication (DC)

Machine Design (MD)

INDORE INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH (IIMR)

Bachelor degree courses

BBA (Plain)

3 Year

Higher Secondary (10+2)

BBA ((Foreign Trade).

3 Year

B.Com.(Hons.).

3 Year

B.Sc. (Maths, Stats. And Computer).

3 Year

Master degree courses

MBA (Finance, Marketing, Productions & Operations, Human Resources, Business Analytics, Information Technology).

2 Year

Graduation from a recognized University / Institute.

INDORE INSTITUTE OF PHARMACY (IIP)

Diploma

D. Pharma

2 Year

Higher Secondary 12th (PCB/PCM)

Bachelor degree courses

B. Pharma

4 Year

Master degree courses

M. Pharma (Pharmaceutics, Quality Assurance)

2 Year

B. Pharma

आज के समय में छात्रों का सबसे अधिक रुझान कौन से कोर्सेज के प्रति दिख रहा है?

इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में रुचि रखने वाले छात्र रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ओर झुकाव के साथ ।उद्योग क्रांति 4.0 को देखते हुए, छात्रों ने 3-डी प्रिंटिंग और ऑटोमेशन की ओर झुकाव के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी रुचि रखते हे। यूजी पाठ्यक्रमों के तहत प्रबंधन में छात्र बीबीए, बीबीए (फॉरेन ट्रेड) और बीएससी कोर्स में पसंद करते हैं।पीजी में छात्र फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग में एमबीए पसंद करते हैं। फार्मेसी से संबंधित सभी पाठ्यक्रम छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं।

आपके हिसाब से कॉलेज / संस्थान का चयन करते समय छात्रों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए...

शिक्षण और सीखने पर संस्थान का ध्यान।

नियमित पाठ्यक्रम के अलावा उभरते क्षेत्रों में कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान।

मेजर/माइनर प्रोजेक्ट्स के अलावा कैसे संस्थान ऑन-कैंपस इंटर्नशिप या हैंड-ऑन ट्रेनिंग के माध्यम से परियोजना आधारित सीखने पर ध्यान केंद्रित करता है।

कैसे संस्थान उद्योग और संस्थान के बीच की खाई को पाटने और अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय प्रमाण पत्र के माध्यम से कौशल प्रमाणित करता है।

संस्थान छात्र के संचार और पारस्परिक कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है।

संस्थान संस्थान में विभिन्न क्लबों, समाजों, पाठ्येतर और सह-पाठयक्रम गतिविधियों के माध्यम से छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना।

विभिन्न संघों के माध्यम से छात्रों की प्रोफाइल बनाने के लिए अतिरिक्त प्रमाणित प्रशिक्षण कार्यक्रम।

उद्यमी प्रकोष्ठ के माध्यम से अपने प्रबंधकीय कौशल का प्रदर्शन करने और नेतृत्व और टीम कार्य क्षमताओं को विकसित करने के लिए हमारे संस्थान में अतिरिक्त जिम्मेदारियां प्रदान करें।

भविष्य में और किस प्रकार के कोर्सेज संस्थान में देखने को मिलेंगे?

हम अंतर-अनुशासनात्मक और उभरते क्षेत्र के पाठ्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे क्योंकि भविष्य अंतर-अनुशासनात्मक क्षेत्रों से संबंधित है। चालू वर्ष में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में बीटेक शुरू किया है ।

आपके हिसाब से कौन-सी बात संस्थान को सबसे अलग बनाती है?

निम्नलिखित बिन्दु संस्थान को सबसे अलग बनाते है... हम विभिन्न चरणों के माध्यम से समग्र विकास के साथ-साथ छात्रों की रोजगार योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं:

कौशल आधारित शिक्षा : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आईओटी, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉक चेन, अक्षय ऊर्जा, भूकंप प्रतिरोधी संरचना का डिजाइन, ऑटोमोटिव और मेक्ट्रोनिक्स जैसे विभिन्न विशेष रुचि समूह (एसआईजी) के माध्यम से कौशल आधारित शिक्षा।

नवीनतम तकनीक में ऑन-कैंपस इंटर्नशिप के माध्यम से परियोजना आधारित शिक्षा और रोजगार क्षमता में सुधार के लिए रुझान और इंटर्नशाला से भी जुड़ा हुआ है।

अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन पाठ्यक्रम और एमओयू / टाई-अप - हम एडब्ल्यूएस अकादमी, रेड हैट अकादमी, माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन अकादमी, स्वयंवर, एनपीटीईएल, एमएसएमई, आईआईटी बॉम्बे - ई-यंत्र (रोबोटिक्स) और के सहयोग से प्रमाणित पाठ्यक्रम और विभिन्न मूल्य वर्धित प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल और आईआईटी दिल्ली - वर्चुअल लैब, एसएई, आईएसटीई आदि (विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के अलावा)।

करियर ग्रुमिंग: हमारे करियर डेवलपमेंट सेल के माध्यम से 360 डिग्री करियर संवारना हम आपके व्यक्तित्व, संचार, सॉफ्ट स्किल और एप्टीट्यूड में सुधार करते हैं और विदेशी भाषा भी मुफ्त में पढ़ाते हैं और प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष तक शुरू करते हैं।

हमने उद्योग/कंपनी से ऑन-कैंपस प्री प्लेसमेंट प्रशिक्षण भी आयोजित किया, हमने श्री अमन कबारा जैसे प्रख्यात वक्ता और बार्कले के प्रशिक्षण कार्यक्रम के सहयोग से साक्षात्कार को कैसे क्रैक करें, साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें, इस पर कई सत्र आयोजित किए।

हम अपने सिंडिकेट प्रभारी के माध्यम से एक से एक सलाह प्रणाली को अपनाते हैं और छात्र किसी भी समय संकाय, विभागाध्यक्ष, प्राचार्य और महानिदेशक महोदय से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं।

छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए हमने अकादमिक, संस्कृति से लेकर खेलकूद तक 27 अलग-अलग क्लब बनाए हैं।

संस्थान से पास -आउट हो रहे छात्रों के प्लेसमेंट की क्या व्यवस्था है?

हमारे पास प्लेसमेंट सेल समर्पित है और हम अपने छात्रों को उद्योग के लिए तैयार पेशेवर के रूप में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से तैयार करते हैं जैसे कि एसआईजी के माध्यम से कौशल में सुधार, कैंपस इंटर्नशिप या प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से व्यावहारिक कौशल में सुधार, हमारे विभिन्न संघों के माध्यम से अपनी प्रोफ़ाइल बनाने के लिए अतिरिक्त प्रमाणित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। प्रथम वर्ष से व्यक्तित्व में सुधार, संचार, सॉफ्ट स्किल और एप्टीट्यूड सीडीसी सेल के माध्यम से शुरू होता है और परिसर में प्री प्लेसमेंट प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है।

Covid-19 को ध्यान में रखते हुए संस्थान में सुरक्षा के लिहाज से क्या कदम लिए गए हैं ?

हम सरकारी एजेंसियां/अधिकारियों और विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 से संबंधित सभी निर्देशों का पालन करते हैं।

"हमारा परिसर हरा परिसर, कोरोना मुक्त परिसर है" इस महामारी के बाद जब बच्चे संस्थान में प्रवेश करेंगे तो उनकी मानसिक स्वास्थ के लिए आप क्या नीति अपनायेगीं?

हमारे संस्थान में हम मेंटरिंग सिस्टम का पालन करते हैं, जिसमें प्रत्येक छात्र को एक संरक्षक को सौंपा जाता है, जो छात्र को उसके व्यक्तिगत मुद्दों और पेशेवर मामलों में परामर्श और मार्गदर्शन करेगा।

उन छात्र - छात्राओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो संस्थान में प्रवेश लेने वाले हैं?

2003 में अपनी स्थापना के बाद से, "आईआईएसटी / आईआईएमआर / आईआईपी" ने उच्च प्रभाव वाली परिवर्तनकारी शिक्षा के केंद्रों के रूप में ख्याति अर्जित की है। हमारे स्नातक, स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम में रचनात्मक विचारकों, विचारशील और सहयोगी समस्या-समाधानकर्ताओं और भविष्य के नेताओं को पूरे भारत में पृष्ठभूमि की विशाल विविधता से आकर्षित करते हैं।

आप अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। यह आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांचक और रोशन करने वाली यात्रा होगी। हम आपको अपने कॉलेज जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कड़ी मेहनत से पढ़ाई करें क्योंकि अकादमिक उत्कृष्टता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। हमारे संस्थान में आपको यह जानने का अवसर मिलेगा कि आप कौन हैं और आपका जुनून क्या है। अपने जुनून को ढूंढना सुनिश्चित करें और इसे समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाएं। आपके जीवन के आने वाले वर्ष सीखने और आत्म-खोज का समय है। अन्वेषण करें, आनंद लें और अपने जीवन को सार्थक गतिविधियों से भरें। हम आपकी क्षमता को अधिक से अधिक करने के लिए आपके साथ काम करने और यह पता लगाने के लिए यहां हैं कि आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं। IIST/IIMR/IIP में आपका स्वागत करने के लिए तत्पर हैं।

Director's Name: Shri Arun S Bhatnagar (IRS), Director General, IIST-IIP-IIMR