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  • In 22 Of The 46 Hospitals, There Is Not A Single Corona Patient, Out Of 3049 Beds, Only 227 Patients Admitted, Not A Single Death Occurred In 5 Days.

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इंदौर में कोरोना से बड़ी राहत:46 अस्पतालों में से 22 में कोरोना का एक भी मरीज नहीं, 3049 बेड में से मात्र 227 मरीज ही भर्ती; 5 दिन में एक भी मौत नहीं

इंदौर39 मिनट पहले
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सबसे ज्यादा संक्रमित शहरों की सूची में शामिल इंदौर को 10 महीने बाद बड़ी राहत मिली है। मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 11 दिनों से लगातार मरीजों की संख्या 50 से कम आ रही है। अच्छी बात यह है कि 46 सरकारी व निजी अस्पतालों में से 22 में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। अस्पतालों में 3049 बेड में से मात्र 227 बेड पर ही मरीज हैं।

मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने पर प्रशासन ने सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल में भी कोरोना मरीजों को भर्ती करना शुरू किया था। अब यहां सिर्फ आठ मरीज ही भर्ती हैं। इन मरीजों की देखभाल के लिए यहां 80 से 90 लोगों का स्टाफ लगा है। ऐसे में तय किया है कि यहां पर कोरोना के नए मरीज अब भर्ती नहीं किए जाएंगे। अब सिर्फ एमआर टीबी और एमटीएच अस्पताल में ही कोरोना संक्रमित मरीजों को रखा जाएगा।

तीन अस्पतालों में कुल 36 मरीज, स्टाफ तीन गुना
एमआर टीबी, एमटीएच और सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल में कुल 223 आईसीयू बेड हैं। इन पर सिर्फ 19 मरीज भर्ती हैं। इसी तरह एचडीयू में 393 बेड हैं, जहां 17 मरीज भर्ती हैं। इस तरह कुल 36 मरीज तीन अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि इतने मरीजों के लिए स्टाफ तीन गुना लग रहा है।

अप्रैल के बाद पहली बार दो दिन से 25 से कम मरीज आ रहे
इंदौर में लगातार 11 दिन से 50 या 50 से कम मरीज सामने आ रहे हैं। दो दिन से तो यह संख्या 25 या उससे कम है। 25 जनवरी को मात्र 23 नए पॉजिटिव मरीज मिले। मौत के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 5 दिन से कोई मौत नहीं हुई है। मौजूदा पॉजिटिव भी 516 ही रह गए हैं। जिले में संक्रमितों की बात करें तो 57 हजार 338 मरीजों में से 55 हजार 898 ठीक होकर घर लौट चुके हैं। अब तक कुल 7 लाख 65 हजार 299 टेस्ट हुए हैं। जनवरी के 25 दिनों में 2202 पाॅजिटिव मरीज सामने आए हैं। पूरे कोरोना काल में अब तक 924 लोगों की जान गई है।

कम मरीज आने का कारण
कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया हर्ड इम्युनिटी और लोगों की जागरुकता कम मरीज होने की बड़ी वजह है। लोगों को सजग रहना चाहिए, क्योंकि वायरस अभी मौजूद है।

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