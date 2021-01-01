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अंतिम निर्णय आज:किसान आंदोलन के समर्थन में 6 फरवरी को चक्काजाम कहां और कितने बजे करें, बोले - दिल्ली में किसानों के हित में उठाई जा रही आवाज

इंदौरएक घंटा पहले
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दिल्ली में कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान आंदोलनरत हैं। - Dainik Bhaskar
दिल्ली में कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान आंदोलनरत हैं।

भारतीय किसान यूनियन और भारतीय किसान मजदूर संघ के 6 फरवरी को देशभर के नेशनल और स्टेट हाईवे पर चक्काजाम किए जाने के आह्वान को लेकर इंदौर जिले में भी भारतीय किसान मजदूर सेना अभियान चला रही है। इसके चलते पूरे जिले में अलग-अलग जगहों पर बूथ स्तर पर किसानों के साथ बैठकें की जा रही हैं। 6 फरवरी को चक्काजाम कहां किया जाएगा इसके लिए गुरुवार को अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

भारतीय किसान मजदूर सेना के प्रदेश अध्यक्ष बबलू जाधव का कहना है कि दिल्ली में किसानों के हित में उठाई जा रही आवाज को हमारे संगठन द्वारा भी समर्थन दिया जा रहा है। इसके लिए इंदौर जिले में किसानों के बीच जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। किसानों से बात कर उनकी समस्याएं जानी जा रही हैं। साथ ही आंदोलन के लिए उन्हें तैयार भी किया जा रहा है। जाधव ने बताया कि गुरुवार को यह तय कर लिया जाएगा कि 6 फरवरी को चक्काजाम कहां पर और कितनी बजे करना है।

वहीं, भारतीय किसान संघ के मालवा प्रांत जैविक प्रमुख आनंद सिंह ठाकुर का कहना है कि हमारा उक्त चक्काजाम से कोई वास्ता नहीं है। साथ ही हमारे संगठन के सदस्य भी इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय किसान यूनियन और भारतीय किसान मजदूर संघ के इंदौर जिले में काफी कम सदस्य ही सक्रिय हैं। ऐसे में यहां पर संभवत: कम प्रभाव पड़ सकता है।

नेशनल और स्टेट हाईवे अथॉरिटी की बढ़ी परेशानी
किसान संगठनों द्वारा चक्काजाम की चेतावनी के बाद से नेशनल और स्टेट हाइवे अथॉरिटी के अफसरों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। इस संबंध में एमपीएसआरडीसी के डीएम राकेश जैन का कहना है कि अभी तक इसको लेकर हमारे पास भोपाल मुख्यालय से कोई आदेश नहीं आए हैं। हालांकि चक्काजाम को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन इसमें कुछ कार्रवाई कर सकता है।

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