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कोरोना संकट जारी:इंदौर एयरपोर्ट बेचेगा महेश्वर के बुनकरों के बनाए मास्क; आर्थिक संकट से उबरने में मिलेगी मदद

इंदौर43 मिनट पहले
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देवी अहिल्या बाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट इंदौर

कोरोना संकट के चलते भारी आर्थिक परेशानी महसूस कर रहे महेश्वर के बुनकरों की मदद के लिए इंदौर का देवी अहिल्या बाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट प्रबंधन आगे आया है। कोरोना संकट जारी है और ऐसे में अब एयरपोर्ट पर महेश्वर के बुनकरों द्वारा तैयार मास्क का विक्रय किया जाएगा। एयरपोर्ट डायरेक्टर अर्यमा सान्याल ने बताया कि दो दिन पूर्व कुछ लोगों ने संपर्क किया था। उन्होंने बताया था कि संकट के इस दौर में महेश्वर के बुनकर परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है।

ऐसे में इन परिवारों के सामने अपनी आजीविका चलाने में भी दिक्कत आ रही है। डायरेक्टर के अनुसार हमने अब बुनकरों की मदद करने का फैसला लिया है। उनके बनाए मास्क का एयरपोर्ट पर विक्रय करवाने का निर्णय लिया है। दरअसल, एयरपोर्ट पर महेश्वरी साड़ी का आउटलेट है। वहीं पर अब महेश्वरी साड़ी के साथ मास्क का विक्रय भी किया जाएगा। इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अगले सप्ताह तक कागजी प्रक्रिया पूरी कर इसका विक्रय शुरू करवा दिया जाएगा।

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