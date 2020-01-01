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एक्शन में कलेक्टर:शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने और टीएल बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को कलेक्टर ने थमाया कारण बताओ नोटिस

इंदौरएक घंटा पहले
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कलेक्टर ने टीएल बैठक में विभागों की अलग-अलग समीक्षा की। - Dainik Bhaskar
कलेक्टर ने टीएल बैठक में विभागों की अलग-अलग समीक्षा की।
  • कलेक्टर ने की सीएम हेल्प लाइन में लंबित प्रकरणों की समीक्षा

कलेक्ट्रेट में बुधवार को हुई टीएल बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह का सख्त रवैया एक बार फिर से देखने को मिला। लंबित शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा। इसके साथ ही टीएल बैठक में नहीं आने वालों को भी नोटिस जारी करने के आदेश दे दिए। बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्प लाइन में दर्ज शिकायतों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने सभी कार्यालय प्रमुखों को सीएम हेल्प लाइन के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने बैठक में अधिकारियों को सीएम हेल्प लाइन में 100 दिन से अधिक समय से लंबित 2026 शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी लंबित शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखकर उनका निराकरण करवाएं। काम में लापरवाही बरतने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। समीक्षा के दौरान आवास भत्ता के तहत 185 प्रकरण लंबित पाए गए। कलेक्टर ने उच्च शिक्षा अधिकारी को जिले के 112 कॉलेज से समन्वय स्थापित कर 11 नोडल हेड के साथ बैठक करने को कहा। उन्होंने कहा कि वे यह तय करें कि कोई भी छात्र की छात्रवृत्ति और आवास भत्ता से संबंधित आवेदन संस्था स्तर पर लंबित ना रहे।

नगर निगम उपायुक्त नरेन्द्र शर्मा और सभी सीएमओ को निर्देश दिए कि केश शिल्पी, पथ विक्रेता और शहरी घरेलू काम काजी महिलाओं के राशन कार्ड जो एक्सपायर होने वाले हैं, उनका जल्द से जल्द नियमानुसार नवीनीकरण करवाएं। इसके साथ ही नए पात्रता पर्ची से संबंधित 53 लंबित शिकायतों का निराकरण करने को भी कहा। जिले में आयुष्मान योजना के तहत बनाए जा रहे कार्ड के काम में तेजी लाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अलग-अलग स्थानों पर शिविर लगाकर कार्ड बनाएं। साथ ही जिले में रोजगार मेलों के आयोजन की संख्या बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

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