भावनात्मक बातों का प्रभाव दिखने की वजह से काम के प्रति लापरवाही हो सकती है। हर विषय में जरूरत से अधिक सोचना आपके लिए समस्या का कारण होगा जो केवल रिश्तों में ही नहीं, लेकिन आपके हर निर्णय पर प्रभाव आज डाल सकता है।\r\n\r\n
करियर : विदेश से संबंधित कार्यों के बारे में योग्य व्यक्ति के साथ चर्चा करके ही आगे बढ़ें।\r\n\r\n
लव : पार्टनर द्वारा कही गई हर एक बात पर अधिक विचार करने की वजह से रिलेशनशिप में तनाव बनेगा।\r\n\r\n
हेल्थ : दिनचर्या और जीवन शैली को ठीक करने की कोशिश करें।',luckyColor:"नीला",luckyNumber:"3"}},rashiYearly:null,recentlyVisitedRashiType:"today",numerologyToday:null,numerologyYearly:null},governance:{privacyPolicy:null,termsAndService:null,rss:null,cookiePolicy:null,advertise:null,mahindraxuv:null,contactUs:null},common:{loadingState:{loadingState:"complete"},show404Page:!1,hasAdBlock:!1,errorMessage:null,hasAcceptedPolicy:!1,refreshAdUnits:{},remoteConfig:{ipl:{calendarFileId:"calendar_new_",folderPath:"cricket/hindi/",seriesId:"3845",standingFileId:"standing_3978_",isMobileIPLWidgetEnabled:!0},coronaTracker:{bannerImageUrl:"https://images.bhaskarassets.com/web2images/web-frontend/corona-vaccine-tracker-5-hi.png"},elections:{bihar:{tableText:"",countingType:"",countingDayViewEnabled:!0,countingStarted:!0,refreshDuration:15e5,kycRefreshDuration:15e5,statusText:"ℹ️ 2015 में राजद 80, जदयू 71, भाजपा 53, कांग्रेस 27, भाकपा (माले) 3, लोजपा-रालोसपा 2-2, हम 1 और निर्दलियों ने 4 सीट जीती थी।",isMobileTallyWidgetEnabled:!1},mp:{tableText:"",countingType:"",countingDayViewEnabled:!0,countingStarted:!0,refreshDuration:15e5,kycRefreshDuration:15e5,statusText:"ℹ️ दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह के इस्तीफे के कारण एक सीट खाली है।"}},__default__:{ipl:{seriesId:"3978",calendarFileId:"calendar_new_",standingFileId:"standing_3978_",folderPath:"cricket/ipl/hindi/"},cpl:{seriesId:"3957",calendarFileId:"calendar_new_domestic_westindies_",standingFileId:"standing_3957_",folderPath:"cricket/cpl/hindi/"}}},navigationStackLength:0,canShowAppInstallPopup:!0},widgets:{standings:null,matchStats:null,extendedStats:null,schedulePage:null,iplListing:null,listingData:null,electionHomeLinks:null,electionDates:null,electionKycData:null,electionCountingData:null,constituencyDetail:null,candidateDetail:null,advertRemoteConfig:null,marketData:null,budget2021TabsData:null,budget2021MarketData:null,budget2021KiseKyaMilaData:null}}