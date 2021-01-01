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  • Indore Corona Vaccine: From Wednesday 32 Centers Will Be Vaccinated, 28 Thousand Health Workers Have To Be Vaccinated

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इंदौर में वैक्सीनेशन 'उत्सव':शैल्बी हॉस्पिटल में सेल्फी पॉइंट, डॉक्टर बोले - टीके को जश्न की तरह ले रहे, सदी की सबसे बड़ी महामारी इसके साथ खत्म हो रही

इंदौर38 मिनट पहले
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ऑब्जर्वेशन रूम में बनाए गए सेल्फी पाॅइंट में लोग टीका लगवाने के बाद सेल्फी भी ले रहे हैं। - Dainik Bhaskar
ऑब्जर्वेशन रूम में बनाए गए सेल्फी पाॅइंट में लोग टीका लगवाने के बाद सेल्फी भी ले रहे हैं।

जल्द से जल्द 28 हजार हेल्थ वर्कर तक कोविड-19 वैक्सीन पहुंचे। इसी कारण अब जिले में 32 से ज्यादा केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। बुधवार सुबह 9 बजे से एमवाय अस्पताल, शैल्बी हॉस्पिटल, हुकुमचंद पॉलीक्लीनिक, बॉम्बे अस्पताल समेत सभी केंद्रों पर टीका लगाने का काम शुरू हुआ। सभी केंद्रों पर 100 लोगों को टीका लगाने का टारगेट तय किया गया है। इसके पहले सोमवार को 95 फीसदी यानी 3027 लोगों ने टीका लगवाया था। वैक्सीनेशन के बाद किसी में साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। पांच सत्र में अब तक 4872 को टीका लग चुका है। वैक्सीन को लेकर कई अस्पतालों में उत्सव का माहौल है।

मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. विवेक जोशी भी सुबह सेंटर पहुंचे। उन्होंने सेल्फी भी ली।
मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. विवेक जोशी भी सुबह सेंटर पहुंचे। उन्होंने सेल्फी भी ली।

शैल्बी हॉस्पिटल : टीके के लिए बनाया सेल्फी पॉइंट
अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. विवेक जोशी ने बताया, टीकाकरण को जश्न की तरह लेने के लिए हमने सेल्फी पॉइंट बनाया है। सदी की सबसे बड़ी महामारी इस टीके के साथ खत्म हो रही है। इन यादों को सहेजने के लिए ये तैयारी की है। डॉ. जोशी ने सबसे पहले टीका लगवाने के बाद सेल्फी भी ली।

सीएचएल में केंद्र पूरी तरह से सजा
सीएचएल अस्पताल के बाहर प्रांगण में ही टीकाकरण केंद्र बनाया है। टीका लगवाने के लिए केंद्र को सजाया गया। तीन अस्थायी कैबिन भी बनाए गए। अस्पताल के डॉ. सुरेंद्र परिहार के अनुसार पहले दिन कुल सौ लोगों को टीका लगना है, लेकिन सोमवार को 109 लोगों को टीका लगा। डॉक्टर के अनुसार कुछ अतिरिक्त लोगों का चयन किया गया था, ताकि अनुपस्थित रहने की स्थिति में लक्ष्य पूरा किया जा सके।

शैल्बी अस्पताल में सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन शुरू हुआ।
शैल्बी अस्पताल में सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन शुरू हुआ।

मैसेज गए कि वैक्सीन लगवाना जरूरी, नाम वापस लेना हो तो अभी लें
एमआर टीबी अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स को पहले दिन वैक्सीन लग चुका था, लेकिन वहां नर्सिंग व पैरामेडिकल कर्मचारी समेत लिपिकीय स्टाफ व अन्य सहयोगी कर्मचारियों को वैक्सीन लगने थे। सभी को मौखिक रूप से निर्देशित किया गया कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है। यदि किसी को नाम वापस लेना हो, तो अभी लें। बाद में नाम नहीं हटाए जाएंगे। इसी तरह मांगीलाल चूरिया अस्पताल में भी लिस्ट में चिन्हित सभी स्वास्थ्यकर्मियों को फोन लगाए गए।

पहले चरण में 28000 स्वास्थ्यकर्मी

पहले चरण में कुल 28000 स्वास्थ्यकर्मी पंजीकृत हैं। पांच सत्र में अब तक 4872 को टीका लग चुका है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पूर्णिमा गडरिया ने बताया कि कुछ जगह सत्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है, जिससे उन केंद्रों पर 200 से 300 लोगों को एक ही केंद्र पर वैक्सीन लग पाए।

सेंटरों पर टीकाकरण की स्थिति

25 जनवरी

अस्पताललक्ष्यटीके लगे
एमवाय अस्पताल100108
एमवाय अस्पताल10082
एमवाय अस्पताल10079
अरबिंदो हॉस्पिटल100100
अरबिन्दो हॉस्पिटल100102
राजश्री अपोलो100110
राजश्री अपोलो10089
बॉम्बे हॉस्पिटल100110
बॉम्बे हॉस्पिटल100104
ईएसआईसी10099
पीसी सेठी हॉस्पिटल10081
महू सिविल हॉस्पिटल10071
सिविल हॉस्पिटल10086
सांवेर सिविल हॉस्पिटल10089
चोइथराम हॉस्पिटल100100
चाेइथराम हॉस्पिटल100100
इंडेक्स मेडिकल100100
सीएचएल अस्पताल100109
मेदांता हॉस्पिटल10080
एप्पल हॉस्पिटल10099
शैल्बी हॉस्पिटल100100
मेडीकेयर हॉस्पिटल महू100105
मांगीलाल चूरिया हॉस्पिटल10059
अरण्या हॉस्पिटल10090
हुकुमचंद हॉस्पिटल100106

सिविल हॉस्पिटल हातोद

10078
विशेष हॉस्पिटल100103
क्लाॅथ मार्केट हॉस्पिटल100100
ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल100105
गोकुलदास हॉस्पिटल10099
वर्मा यूनियन10087
अरिहंत हॉस्पिटल10097
टोटल32003027

21 जनवरी

अस्पताललगने थेलगे
एमवाय100108
अरबिंदो100107
राजश्री अपोलो100111
बॉम्बे अस्पताल100110
ईएसआईसी ​​​​​​100109
कुल500545

20 जनवरी

अस्पताललगने थेलगे
एमवाय100100
अरबिंदो100100
राजश्री अपोलो100100
बॉम्बे अस्पताल100100
ईएसआईसी ​​​​​​100100
कुल500500

18 जनवरी

अस्पताललगने थेलगे
एमवाय10079
अरबिंदो10086
राजश्री अपोलो10098
बॉम्बे अस्पताल10083
ईएसआईसी ​​​​​​10076
कुल500422

16 जनवरी

अस्पताललगने थेलगे
एमवाय10073
अरबिंदो10070
राजश्री अपोलो10074
बॉम्बे अस्पताल10086
ईएसआईसी ​​​​​​10076
कुल500379
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