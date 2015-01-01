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काॅल सेंटर पर छापा:1 लाख अमेरिकी नागरिकों का सोशल सिक्योरिटी डेटा मिला, मैनेजर-आईटी हेड सहित 21 कर्मचारी गिरफ्तार, रात 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच करते थे कॉल

इंदौर39 मिनट पहले
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टीम ने 20 कम्प्यूटर सीपीयू, सर्वर और इंटरनेट काॅलिंग के गैजेट्स जब्त किए हैं।
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अमेरिकी नागरिकों को उनके सोशल सिक्योरिटी कार्ड के नाम पर ठगी करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय काॅल सेंटर पर क्राइम ब्रांच ने दबिश दी है। यहां से 21 काल सेंटर कर्मचारियों को हिरासत में लिया है, जिनमें से तीन युवतियां हैं। इस काॅल सेंटर के पास से करीब 1 लाख अमेरिकी लोगों का सोशल सिक्योरिटी का डेटा भी हाथ लगा है। इंटरनेट कालिंग के जरिए ये काॅल सेंटर कर्मचारी कम्प्यूटर सिस्टम से काॅलिंग कर खुद को विजिलेंस एजेंसी का बताकर नागरिकों को कॉल करते थे। फिर उनके सोशल सिक्योरिटी कार्ड के किसी भी अपराध में शामिल हो जाने की झूठी जानकारी देकर उनसे रुपए ऐंठते थे। एक दिन में चंद घंटों की काॅलिंग में ये काॅल सेंटर संचालक 10 से 12 लाख रुपए धोखाधड़ी कर कमा लेते थे।

डीआईजी हरिनारायणाचारी मिश्र ने बताया कि क्राइम ब्रांच को लसुड़िया के निपानिया इलाके में द एड्रेस टाउनशिप के पास स्थित ओके सेंटर बिल्डिंग के फ्लैट नंबर - 301 में अंतर्राष्ट्रीय काॅल सेंटर संचालित होने की सूचना मिली थी। यहां काॅल सेंटर के कर्मचारी अमेरिकी नागरिकों से उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर के नाम पर उन्हें ड्रग्स ट्रैफिकिंग, मनी लॉड्रिंग और बैंक फ्रॉड या एंटी नेशनल गतिविधियों में उलझाकर उनसे डालर में ठगी करते थे।

क्राइम ब्रांच की टीम ने गुपचुप तरीके से गुरुवार यहां दबिश देकर काॅल सेंटर के मैनेजर जोशी फ्रांसिस, आईटी हेड जयराज पटेल सहित 16 लड़के और 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। इस काॅल सेंटर का संचालक करण भट्‌ट है, जो अहमदाबाद का है और अभी फरार है। मौके से टीम ने 20 कम्प्यूटर सीपीयू, सर्वर और इंटरनेट काॅलिंग के गैजेट्स जब्त किए हैं। सभी के खिलाफ 66 आईटी एक्ट व धोखाधड़ी की धारा में केस दर्ज किया गया है।

जांच में पता चला है कि ये काॅल सेंटर देर रात में अमेरिकी नागरिकों के ऑफिशियल टाइमिंग के हिसाब से इंदौर में संचालित होता था। सुबह चार बजे तक कर्मचारी अमेरिकी नागरिकों से ठगी कर अपना काम निपटाकर घर चले जाते थे। एक दिन में इनकी ठगी का आंकड़ा 10 से 15 हजार डालर यानी की करीब 8 से 10 लाख से ऊपर का रहता था।

काॅल सेंटर अमेरिकी नागरिकों के ऑफिशियल टाइमिंग के हिसाब से इंदौर में संचालित होता था
काॅल सेंटर अमेरिकी नागरिकों के ऑफिशियल टाइमिंग के हिसाब से इंदौर में संचालित होता था

अमेरिकी नागरिकों से उन्हीं की टोन (जुबान) में चर्चा

एएसपी गुरुप्रसाद पाराशर ने बताया कि इस गिरोह में गुजरात अहमदाबाद के युवक-युवतियां सक्रिय हैं। ये स्कैमर के जरिए अमेरिकी नागरिकों का सोशल सिक्योरिटी का डेटा चुराकर इंटरनेट काॅलिंग के जरिए संपर्क कर उन्हीं की जुबान में.. यानी की बोलने के तरीके जो की एक अमेरिकी नागरिक का टोन होता है उसी में संपर्क करते थे। इनकी तीन लेयर है पहली डायलर, दूसरी क्लोजर और तीसरी टेक्नो हेड।

डायलर निचले स्तर के कर्मचारी हैं, जो इंटरनेट पर अमेरिकी लोगों के डेटा के आधार पर उन्हें लगातार फोन कर संपर्क करते हैं। क्लोजर वे हैं जो जाल में फंसने पर उनसे अमेरिकी लैंग्वेज में उन्हीं की टोन से बात करते हैं। तीसरे टेक्नो हेड वे होते हैं जो अमेरिकी समझदार होता है, उन पर एक ऑफिसर की तरह रौब जमाकर उन्हें समस्या से बाहर निकालने के लिए तैयार कर उनसे रुपया निकलवाते हैं। ये अमेरिकन नागरिकों से रुपया कैश में न लेते हुए गिफ्ट वाउचर सिस्टम से रुपया लेते हैं। जो अमेरिका के जरिए चाइना होकर बिट क्वाइन के माध्यम से कॉल सेंटर संचालकों के खाते में भारतीय मुद्रा में ट्रांसफर किया जाता है। रुपए आने की इस लिंक पर क्राइम ब्रांच पड़ताल कर रही है।

सायबर सेल ने पकड़ा था सबसे बड़ा रैकेट, एफबीआई की टीम भी आई थी इंदौर

अमेरिकी नागरिकों के साथ हुई ठगी की वारदातों में बीते साल सायबर सेल की टीम ने इंदौर के विजय नगर व लसुड़िया इलाके से कई काल सेंटर संचालकों को पकड़ा था। इसमें डेढ़ सौ से ज्यादा कर्मचारी व एक दर्जन काॅल सेंटर संचालकों पर कार्रवाई हुई थी। इनके पास से 10 लाख अमेरिकी नागरिकों का डेटा जब्त हुआ था। इस रैकेट के बाद अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के अधिकारी भी इंदौर पहुंचे थे।

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