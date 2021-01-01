पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

11 महीने में पहली बार राहतभरे आंकड़े:कोरोना से मुक्ति की ओर बढ़ रहा इंदौर, जनवरी में सिर्फ 2% पॉजिटिव रेट

इंदौर3 घंटे पहलेलेखक: नीता सिसौदिया
  • कॉपी लिंक
  • सबसे ज्यादा 14 हजार मरीज दिसंबर में ठीक होकर घर लौटे

कोरोना के 11 माह में पहली बार राहतभर आंकड़े आए हैं। जनवरी में कोरोना संक्रमण की दर (पॉजिटिव रेट) सबसे कम 2 फीसदी रही। वहीं मार्च (4 मौत) के बाद सबसे कम मौतें (47) भी इसी महीने हुई। कोरोना संक्रमण फैलने के लिहाज से अप्रैल सबसे खतरनाक साबित हुआ था। तब संक्रमण दर 21.9 फीसदी थी। वहीं मौतों के लिहाज से सितंबर सबसे दुखदाई, तब हमने एक ही महीने में 174 लोगों को खोया था। वैसे मार्च में सिर्फ 4 मौतें ही हुई थीं, फिर भी जनवरी में मौतों के आंकड़े को सबसे कम इसलिए माना है, क्योंकि मार्च में कोरोना का पहला केस 24 तारीख को आया था। यानी मार्च में कोरोना की एक तरह से शुरुआत ही हुई थी।

ग्रामीण में सबसे ज्यादा महू में
ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 2813 कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा महू में 1430 मरीज मिले हैं। इसके बाद राऊ में 684 मरीज सामने आए हैं। सांवेर और बेटमा में अब तक 190 मरीज पॉजिटिव आ चुके हैं।

कुल संक्रमितों में 62 फीसदी पुरुष, 38 फीसदी महिलाएं
अब तक 57 हजार 490 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें पुरुषों की संख्या सबसे ज्यादा रही। कुल संक्रमित मरीजों में पुरुषों की संख्या 35 हजार 236 थी। यानी 38.93 प्रतिशत महिलाएं संक्रमित हुईं।

सबसे ज्यादा 14 हजार मरीज दिसंबर में ठीक होकर घर लौटे, सबसे ज्यादा 12 हजार पॉजिटिव भी इसी माह आए थे

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser