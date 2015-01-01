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दादागीरी का पुलिस ट्रीटमेंट:जहां रंगदारी के लिए चाकू मारा, उसी जगह ले जाकर पुलिस ने आरोपी का निकाला जुलूस, कान पकड़वाए, बेल्ट से धुना

इंदौर11 मिनट पहले
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पुलिस ने परेदशीपुरा क्षेत्र से जुलूस निकाला, पिटाई करते हुए थाने लेकर आई।

एक माह पहले भंड़ारे के आयोजन के दौरान अवैध वसूली के लिए चाकूबाजी करने वाले आराेपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का पुलिस ने उसी जगह से जुलूस निकाला, जहां उसने वारदात काे अंजाम दिया था। इस दौरान पुलिस से आरोपी की बेल्ट से धुनाई भी की। आरोपी का एक साथी पहले ही पकड़ा जा चुका है।

परदेशीपुरा थाना प्रभारी अशोक पाटीदार ने बताया कि करीब एक महीने पहले आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ था। आरोपी ने दोस्त के साथ मिलकर भंडारे के आयोजन के दौरान चाकूबाजी की थी। एक आरोपी को उसी समय पकड़ लिया गया था। दूसरा फरार हो गया था, जिसे चाकू सहित पकड़ा गया है। आरोपी पर अवैध वसूली का भी प्रकरण दर्ज है। आरोपी को पकड़कर उसी जगह से जुलूस निकाला गया, जहां उसने वारदात को अंजाम दिया है। ऐसा इसलिए किया गया, जिससे संदेश जाए की अपराध करना गुनाह है। इससे आरोपी की सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है। गुंडों पर नकेल करने के लिए यह प्रयास था।

पाटीदार के अनुसार आरोपी पहले टापू नगर में रहता था, अभी वह खजराना क्षेत्र में रहता है। इसके खिलाफ परदेशीपुरा थाने में ही 11 अपराध दर्ज हैं। दोस्ती इसी क्षेत्र में होने से वह यहीं पर आकर अपराध को अंजाम देता है। आराेपी वारदात के बाद फरार हो जाता था। इस अपराध में भी खजराना में जाकर चार से पांच बार उसे पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोपी भाग जाता था। यह परदेशीपुरा में यह आया था, जिसके बाद उसे पकड़ा गया।

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