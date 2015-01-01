पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

लक्ष्मी के लिए इंसाफ मांगने पर मिली मौत:बेटी को चांटा मारने वाले युवक के घर बात करने पहुंचे पिता, गुस्साए युवक ने साथियों के साथ मिलकर चाकू से की हत्या

इंदौर36 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
मृतक के बेटे ने कहा - पिता बात करने गए तो उन्होंने चाकुओं से गोद दिया।

बेटी को चांटा मारने के बाद आरोपियों से बात करने गए एक पिता को अपनी जान गंवाना पड़ी। पिता का इस प्रकार से उनके पास आकर शिकायत करना आरोपियों को नागवार गुजरा और उन्होंने चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी। मामला अन्नपूर्णा थाने के आईडीए बिल्डिंग सिद्धार्थ नगर का है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए अस्पताल पहुंचाया।

रात मे काम से लौटने के बाद प्रकाश को बेटी ने बताई थी घटना।
रात मे काम से लौटने के बाद प्रकाश को बेटी ने बताई थी घटना।

अन्नपूर्णा पुलिस के अनुसार देर रात 35 साल के प्रकाश पिता देवीलाल की पड़ोस में ही रहने वालों ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। बेटा हरीश पिता को लेकर अस्पताल पहुंचा जहां इलाज के दौरान प्रकाश की मौत हो गई। बेटे हरीश की रिपोर्ट पर पुलिस ने यहीं के रहने वाले दीपक, रामदास और शिवदास के खिलाफ केस दर्ज किया है। बेटे हरीश ने बताया कि रामदास ने बहन को किसी बात को लेकर चांटा मार दिया था। इसी का विरोध दर्ज करवाने पिता रात में उनके घर पर गए थे।

बताया जा रहा है कि मल्टी में सीढिय़ों को लेकर दोनों परिवार में लंबे समय से बहस होती आ रही थी। इसी को लेकर एक युवक ने युवती पर हाथ उठा दिया था। पिता रात में जब काम से लौटे तो बेटी ने उन्हें पूरी बात बता दी। गुस्साए पिता बात करने युवक के घर पहुंच गए। यहां पर बहस इतनी बढ़ गई कि रामदास ने अन्य दो लोगों के साथ मिलकर प्रकाश को पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद रामदास दौड़कर घर से चाकू ले आया और प्रकाश को गोद दिया। हमले के बाद वे भाग निकले, बेटा हरीश पिता को एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मामले को जांच में लिया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंपाकिस्तानी हैंडलर आतंकियों से चैट कर रहा था, लोकेशन की जानकारी ली; भारत ने पाक उच्चायुक्त को तलब किया - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें