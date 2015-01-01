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इंदौर:निगम आयुक्त ने सफाई व्यवस्था में ढिलाई को लेकर लगाई फटकार, बोलीं- कचरे का ढेर पड़ा है दरोगा को होश नही नहीं

इंदौर4 मिनट पहले
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सफाई व्यवस्था देखने पहुंची निगमायुक्त ने कई जगह कचरा देख फटकार भी लगाई।

स्वच्छता में मंच लगाने की तैयारी में जुटा निगम प्रशासन शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर काफी संवेदनशील है। इसकी बानगी धनतेरस के दिन शुक्रवार को देखने को मिली। सुबह निगमायुक्त अचानक सफाई व्यवस्था देखने शहर में निकल गईं। कांकड़ क्षेत्र में सफाईकर्मियों ने सफाई तो कर दी, लेकिन कचरे के ढेर को दरोगा ने नहीं उठावा। इस पर वे भड़क गईं और मौके पर ही कहा कि दरोगा को कचरा उठवाने का होश ही नहीं है।

निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने धनतेरस पर सुबह से ही शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर मोर्चा संभाल लिया। पाल शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने पहुंची। कई जगह सफाई संतोषजनक नहीं पाए जाने पर निगम आयुक्त पाल ने क्षेत्रीय सीएसआई और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। श्रीनगर कांकड़ में सफाईकर्मियों द्वारा झाडू तो लगा दी गई, लेकिन कचरे के ढेर को दरोगा द्वारा उठवाया नहीं गया। कचरे के ढेर को देख निगमायुक्त भड़क गई और बोलीं कि झाडू वाले अपना काम कर चले गए, लेकिन दरोगा को होश ही नहीं कचरा उठाने का। आखिर वे क्यों एक बार सुबह-शाम सफाई व्यवस्था देखकर नहीं जाते। इसके बाद वहां मौजूद कर्मचारी से उसका नाम पूछा और कहा कि कांकड़ की सफाई देखकर आओ। बता दें कि इंदौर को चौथी बार सफाई में नंबर वन का ताज मिला है।

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