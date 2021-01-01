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  • Indore Nagar Nigam; Madhya Pradesh Congress Leader Dharna Protest Outside At Indore IMC Commissioner Pratibha Pal

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बुजुर्गों को डंपर में भरकर शिप्रा लेकर जाने का मामला:कांग्रेसियों ने किया निगम का घेराव, विधायक का आरोप- डंपर में 15 लोगों को निगमकर्मी शिप्रा लेकर गए थे, लेकिन 4 ही लौटे

इंदौरएक घंटा पहले
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 निगमायुक्त प्रतिभा पाल के कक्ष के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेसी। - Dainik Bhaskar
 निगमायुक्त प्रतिभा पाल के कक्ष के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेसी।
  • विकलांग बुजुर्ग को तलाशने के लिए कांग्रेस नेता पहुंचे नगर निगम, निगमायुक्त ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे

विकलांग बुजुर्ग को तलाशने की मांग को लेकर सोमवार शाम कांग्रेसियों ने निगम का घेराव किया। नाराज नेता-कार्यकर्ताओं ने निगमायुक्त प्रतिभा पाल के कक्ष के बाहर धरना दिया और निगम के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर समझाने आए अपर आयुक्त से जमकर सवाल किए। उन्होंने जल्द बुजुर्ग को तलाशकर परिजनों को सौंपने की मांग की।

दरअसल, नगर निगम द्वारा जिन बेसहारा बुजुर्गों को निगम की गाड़ी में भरकर शिप्रा छोड़ा गया था। उसके अगले दिन ब्रह्मबाग निवासी प्रदीप पवार के गायब होने की जानकारी परिजन ने दी थी। उसके बाद विधायक संजय शुक्ला उनके घर पहुंचे थे। 24 घंटे में तलाशने की बात कही थी, लेकिन अब भी बुजुर्ग के नहीं मिलने पर विधायक शुक्ला, विधायक विशाल पटेल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, शेख अलीम सहित अन्य लोग बुजुर्ग की बहन को लेकर नगर निगम पहुंचे। इसके बाद वे वहां धरने पर बैठ गए।

कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जताते हुए निगम के खिलाफ हंगामा करते हुए नारेबाजी की। मामले को सुलझाने अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। कांग्रेस नेताओं से मिले। विधायक शुक्ला ने तीन दिन में बुजुर्ग को तलाशने की बात कही। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि 15 से ज्यादा लोगों को शिप्रा छोड़ा गया था, उनमें से महज चार बुजुर्ग ही वापस आए हैं। जल्द अन्य बुजुर्ग को भी तलाशा जाए।

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