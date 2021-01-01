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अवैध कमाई धूल में मिलाई:AB रोड पर ढाबा मिडलैंड और नावदा पंथ में होटल सुकून पर चला बुलडोजर, ग्राहकों को अवैध रूप से परोसते थे शराब

इंदौरएक घंटा पहले
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आबकारी विभाग की मौजूदगी में मिडलैंड ढाबे को गिराया गया। - Dainik Bhaskar
आबकारी विभाग की मौजूदगी में मिडलैंड ढाबे को गिराया गया।

भूमाफिया-गुंडों और तस्करों के खिलाफ निगम-प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में एबी रोड स्थित एक ढाबा और नवादा पंथ स्थित एक होटल को जमींदोज कर दिया गया। अवैध रूप से ग्राहकों को शराब परोसे जाने की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है।

सबसे पहले होटल सुकून से सामान बाहर निकलवाया गया।
सबसे पहले होटल सुकून से सामान बाहर निकलवाया गया।

कलेक्टर मनीष सिंह को शिकायत मिली थी कि AB रोड स्थित ढाबा मिडलैंड और नावदा पंथ में होटल सुकून पर अवैध रूप से ग्राहकों को शराब परोसी जाती है। इस पर कलेक्टर ने अवैध शराब बेचने वाले ढाबों और अन्य संस्थानों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में प्रशासन की संयुक्त टीम सुबह ढाबा मिडलैंड और होटल सुकून को ढहाने पहुंची। बांस, लकड़ी और टीन शेड डालकर बने ये निर्माण बुलडोजर के धक्का मारते ही जमींदोज हो गए। इस दौरान आबकारी विभाग का अमला भी मौजूद रहा।

मिडलैंड ढाबे पर शराब परोसे जाने की सूचना के बाद कार्रवाई की गई।
मिडलैंड ढाबे पर शराब परोसे जाने की सूचना के बाद कार्रवाई की गई।
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