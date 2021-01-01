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हक की लड़ाई:रेसीडेंसी कोठी पर वीआईपी को सेवा देने वाले कर्मचारी हड़ताल पर, बोले - कंपनी पीएफ डकारना चाहती है, 6 महीने से तारीख पर तारीख दे रही

इंदौर2 घंटे पहले
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रेसीडेंसी कोठी के बाहर कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए राशि दिलवाने की गुहार लगाई। - Dainik Bhaskar
रेसीडेंसी कोठी के बाहर कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए राशि दिलवाने की गुहार लगाई।

इंदौर स्थित रेसीडेंसी कोठी में रुकने वाले वीवीआईपी और वीआईपीज को सेवाएं देने वाले कर्मचारी अपने हक के लिए गुरुवार को सड़क पर उतर आए। कंपनी रतन एम्पोरियम के ये कर्मचारी पीएफ नहीं दिए जाने के विरोध में सुबह हड़ताल पर चले गए। इन्होंने ठेकेदार कंपनी पर पीएफ की राशि हड़पने का आरोप लगाते हुए कोठी पर प्रदर्शन भी किया। कर्मचारियों ने पीएफ की राशि दिलवाने की गुहार भी लगाई है। उन्होंने कहा कि कंपनी 6 महीने से हमें सिर्फ तारीख पर तारीख ही दे रही है।

कर्मचारी सरफराज बोला - तारीख पर तारीख ही मिल रही।
कर्मचारी सरफराज बोला - तारीख पर तारीख ही मिल रही।

कर्मचारियों का कहना है कि रेसीडेंसी कोठी में सेवाएं देने का ठेका लेने वाली रतन एंपोरियम कंपनी ने 2016 से अब तक 49 कर्मचारियों के पीएफ की राशि का भुगतान नहीं किया है। कंपनी पर राशि हड़पने का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी कर अपना आक्रोश जाहिर किया। कर्मचारियों के मुताबिक 2016 से अब तक कंपनी ने उन्हें सिर्फ सैलरी उपलब्ध करवाई है, जबकि पीएफ की राशि के बारे में कोई भी जवाब कंपनी के द्वारा नहीं दिया जा रहा है।

कर्मचारी सरफराज का कहना है कि 28 फरवरी को कंपनी को मिले ठेके का समय पूरा होने वाला है। इस बार कंपनी काे ठेका मिले, इसकी उम्मीद कम ही नजर आ रही है। ऐसे में ठेकेदार कंपनी पर पीएफ की राशि का भुगतान नहीं करने की मंशा रखने का आरोप भी कर्मचारियों ने लगाया है। वहीं, राशि नहीं मिलने तक सेवाएं उपलब्ध नहीं करने की चेतावनी भी कर्मचारियों ने दी है।

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