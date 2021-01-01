पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Indore
  • Indore's Huge Urban Society Will Run With Solar Energy, 50 Percent Electricity Expenditure Will Be Saved

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्रदेश की पहली हाउसिंग सोसायटी:सौर ऊर्जा से चलेगी इंदौर की विशाल अर्बन सोसायटी, 50 फीसदी बिजली खर्च बचेगा

इंदौर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
सोलर पैनल की शुरुआत कलेक्टर मनीष सिंह ने सोसायटी में की। - Dainik Bhaskar
सोलर पैनल की शुरुआत कलेक्टर मनीष सिंह ने सोसायटी में की।
  • मेंटेनेंस की राशि से सोसायटी ने लगवाया सोलर पैनल, 50 हजार रुपए आने वाला बिल अब आधा भी नहीं आएगा

भंवरकुआं के पास भोलाराम उस्ताद मार्ग स्थित विशाल अर्बन सोसायटी में रहवासियों द्वारा दिया जा रहा मेंटेनेंस का पैसा अब बिजली बिल भरने में खत्म नहीं होगा। सोसायटी ने सोलर एनर्जी पैनल लगवाए हैं। उन्हें शासन से करीब डेढ़ लाख रुपए की सब्सिडी मिली थी। शासन की स्कीम का लाभ लेकर पैनल लगवाने वाली यह प्रदेश की पहली हाउसिंग सोसायटी है। करीब 8 लाख के खर्च में 20 किलोवाॅट का पैनल लगाया है।

इससे यहां की बिल्डिंग में लिफ्ट, पंप, पोल लैंप आदि पर महीने का करीब 50 हजार रुपए आने वाला बिल केवल 20 से 25 हजार रुपए रह जाएगा। बिजली की भी बचत होगी। इस नई प्रक्रिया से बचने वाली राशि बिल्डिंग के अन्य विकास कार्यों में उपयोग की जा सकेगी। रविवार को इस सोलर पैनल की शुरुआत कलेक्टर मनीष सिंह ने सोसायटी में की।

कंपनियों, ग्राहकों से चर्चा के बाद ही बनाई स्कीम
सोलर पैनल लगाने पर मिलने वाली यह सब्सिडी स्कीम मनीष सिंह जब मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी के एमडी थे, तब अन्य राज्यों की स्कीम, कंपनियों व ग्राहकों के साथ चर्चा के बाद बनाई थी। बाद में कंपनियों को अधिकृत किया गया।

सोसायटी के अध्यक्ष शिशिर पुरोहित ने बताया हमने एक स्कीम निकाली, जिसमें पांच सदस्यों से दो साल का एडवांस मेंटेनेंस मांगा। बदले में उन्हें दो माह के मेंटेनेंस शुल्क की छूट दी गई। इस स्कीम में 60 घरों में से 15 सदस्य आगे आए थे।

प्रदेश में पहली बार देखी ऐसी सोसायटी
पैनल लगाने वाली कंपनी सोलर स्क्वेयर एनर्जी के फाउंडर नीरज जैन ने बताया पहली बार प्रदेश में किसी ने हाउसिंग सोसायटी में शासन की स्कीम का लाभ उठाया और इसके लिए एडवांस मेंटेनेंस दिया। स्कीम की सबसे अहम बात ये है कि लोगों को सब्सिडी का इंतजार नहीं करना है, यह सीधे कंपनी को मिलती है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser