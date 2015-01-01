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हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी:‘क्या डेली कॉलेज प्रबंधन हाई कोर्ट से ऊपर है जो जवाब तक नहीं दे रहा’

इंदौरएक घंटा पहले
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सांकेतिक फोटो

डेली कॉलेज में स्टाफ को कम वेतन और मकान खाली कराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। कॉलेज प्रबंधन ने दूसरी बार भी जवाब पेश नहीं किया।

हाई कोर्ट से सात दिन का समय और मांगा। हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि क्या डेली कॉलेज प्रबंधन हाई कोर्ट से भी बड़ा हो गया जो दो बार समय मांगने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया जा रहा है। कॉलेज प्रबंधन की तरफ से कहा गया कि अभी दीपावली का अवकाश था।

स्टाफ छुट्टी पर था। इस वजह से जवाब तैयार नहीं हो पाया। हाई कोर्ट ने कहा कि जब कॉलेज परिसर में शूटिंग होती है तब तो पूरा स्टाफ आ जाता है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।

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