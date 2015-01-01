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  • Jal Shakti Award To Dainik Bhaskar; Seven Ponds Were Obstructed After The News, 16 Thousand Water Harvesting Systems Were Installed

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पुरस्कार:दैनिक भास्कर को जल शक्ति अवॉर्ड; खबरों के बाद हटी थी सात तालाबों की बाधाएं, लगे थे 16 हजार वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

इंदौरएक घंटा पहले
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तस्वीर बड़ा बिलावली की है, जो बाधाएं हटने से लंबे समय बाद इस बार ओवरफ्लो हुआ
  • दूसरे जल शक्ति पुरस्कारों की घोषणा हिंदी अखबारों की श्रेणी में पहला पुरस्कार भास्कर को

भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रालय ने दूसरे नेशनल वाटर अवॉर्ड्स की घोषणा गुरुवार को दिल्ली में की। जल संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में पत्रकारिता में मिसाल कायम करने पर दैनिक भास्कर को प्रथम पुरस्कार (हिंदी अखबारों की श्रेणी में) दिया गया।

भास्कर को यह पुरस्कार इंदौर में प्रकाशित खबरों और अभियान के बाद 7 तालाबों की दर्जनों बाधाएं हटने व 16 हजार से ज्यादा घर-प्रतिष्ठान पर वाटर हार्वेस्टिंग लगाने पर दिया गया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम में भास्कर के विशेष संवाददाता दीपेश शर्मा को अवॉर्ड ऑनलाइन प्लेटफार्म पर दिया गया। द्वितीय पुरस्कार दैनिक जागरण (मेरठ) को मिला।

भास्कर की पहल पर जिला प्रशासन और नगर निगम ने हटाए थे अतिक्रमण
भास्कर की पहल पर जिला प्रशासन और नगर निगम ने हटाए थे अतिक्रमण

तालाबों के चैनल पर सालों पुराने कब्जे हटने से इस बार हुए लबालब

दैनिक भास्कर इंदौर द्वारा वर्ष 2019 में इंदौर के सूखते सात तालाब बिलावली, पीपल्यापाला, टिगरिया बादशाह, लसूड़िया मोरी, यशवंत सागर और पीपल्याहाना को लेकर अभियान चलाया गया था। तालाबों के चैनलों पर सालों से हुए कब्जों को उजागर कर प्रशासन से उन्हें हटवाया गया। इससे लगभग सभी तालाबों में बारिश में इतना पानी आया कि वे ओवरफ्लो हो गए। डार्क जोन में जा रहे शहर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की महत्ता खबरों में बताई गई।

  • दूसरे जल शक्ति पुरस्कारों की घोषणा हिंदी अखबारों की श्रेणी में पहला पुरस्कार भास्कर को
  • भास्कर संवाददाता दीपेश शर्मा ने अभियान में 60 से ज्यादा खबरें लिखीं। उन्हें यह अवॉर्ड दिया गया।
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