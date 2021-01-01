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  • Jitu Patwari; Madhya Pradesh Congress MLA Reaction On Employment And Farmers Income Over Union Budget 2021

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कांग्रेस की प्रतिक्रिया- बजट 'बेकार':पटवारी बोले - मध्यम वर्ग को रुलाने वाला, गरीबों को सताने वाला बजट, किसानों को मीठी गोली देकर किसान आंदोलन पर मिर्ची फेंकी

इंदौरएक घंटा पहले
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पटवारी बोले - देश की अर्थव्यवस्था तभी सुधर सकती है, जब मोदी जी जाएंगे और नए लोग आएंगे। - Dainik Bhaskar
पटवारी बोले - देश की अर्थव्यवस्था तभी सुधर सकती है, जब मोदी जी जाएंगे और नए लोग आएंगे।

मोदी सरकार ने कहा था दो डिजिट में अर्थव्यवस्था लेकर आऊंगा। दो करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दूंगा। किसानों की आय दोगुना करूंगा। हकीकत में सबकुछ जीरो बटा सन्नाटा। यह बात पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कही। पटवारी के अनुसार यह बजट मध्यम वर्ग को रुलाने वाला और गरीबों को सताने वाला बजट है। इस देश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को दिशाहीन करने वाला बजट है।

पटवारी ने बजट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि यह शूट-बूट वालों की सरकार है। इन्होंने इनकम टैक्स की जांच का दायरा 6 से घटाकर तीन साल कर दिया। यानी अब टैक्स चोरी करो, सरकार तीन साल में आपको बरी कर देगी। बजट के जरिए इन्होंने किसानों को मीठी गोली देकर किसान आंदोलन पर मिर्ची फेंकी है। प्रधानमंत्री मोदी के बजट का इसी प्रकार का व्यवहार है।

पटवारी ने कहा - आत्मनिर्भर भारत के लिए 27 लाख करोड़ रुपए आमजन को कोरोना काल में इन्होंने देने की बात कही। मैं कहता हूं, किसी भी व्यक्ति के जीवन में इस रुपए का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा हो तो मोदी जी का सही बजट है। यदि नहीं पड़ा हो तो बजट गुमराह करने वाला है। मैं तो कहूंगा, यह बजट झूठ का पुलिंदा है। देश की अर्थव्यवस्था तभी सुधर सकती है, जब मोदी जी जाएंगे और नए लोग आएंगे।

यह सरकार सरकारी उपक्रम बेचकर सैलरी दे रही

पटवारी ने कहा कि अबकी बार मोदी सरकार, पेट्रोल-डीजल 100 रुपए के पार। कोरोना काल में भी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाने की बात नहीं की। ऐसी परिस्थिति में सरकार को जनता को राहत देनी चाहिए थी। जिस प्रकार से सरकार चल रही है और अर्थव्यवस्था जिस रास्ते जा रही है। मंहगाई... 60 साल में कांग्रेस ने देश को क्या दिया... पूछने वालों को मैं बताना चाहूंगा, जिनती मंहगाई 60 साल में हुई, उतनी मोदी सरकार ने 6 साल में बढ़ा दी। बजट में कहा- बंगाल में 25 हजार करोड़ की सड़कें बनेंगी, कैसी... सड़कें, जैसा चुनाव के पहले बिहार में बोली लगाकर गिनाई गईं थी। बजट से वोट खरीदना सरकार की नई नीति बनी है। एक लाख 75 हजार करोड़ के सरकारी उपक्रम को बेचकर ये रुपए एकत्रित करने की बात कह रहे हैं। अब एलआईसी बेचने की तैयारी में हैं। देश की संपत्ति बेचकर ये सैलरी बांट रहे हैं।

विधायक शुक्ला बोले - यह बहुत बहुत ही बुरा

विधायक संजय शुक्ला ने कहा - प्रधानमंत्री ने दो करोड़ रोजगार देने और 15 लाख रुपए खाते में डालने का जो वादा किया था वो आज तक नहीं हुआ। देश के मान-सम्मान को बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन आज वे देश की संपत्ति को बेचकर देश को चला रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति बेचकर घर चलाएगा, वह कब तक ऐसा कर पाएगा। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेचने की तैयारी में हैं। बैंक, टेलीफोन सब बेच रहे हैं। 10 साल और प्रधानमंत्री रहे तो पूरा देश गुलाम हो जाएगा। बजट बहुत ही बुरा है, हम इसका स्पष्ट रूप से विरोध करते हैं।

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