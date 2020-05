दैनिक भास्कर May 15, 2020, 02:13 PM IST

इंदौर. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के केंद्र सरकार से कोरोना संकट में देश के सभी धार्मिक ट्रस्टों में रखे सोने के भंडार का इस्तेमाल करने वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। इस बयान के बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बापपास पर मजदरों की सेवा करने पहुंचे भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि मंदिर वाले तो सब कर ही रहें हैं। वे सोनिया जी से कहें कि गरीबों की मदद के लिए मस्जिद और चर्च का भी ताला खुलवाएं। अजमेर शरीफ में हर साल ढाई से तीन सौ करोड़ रुपए आते हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मस्जिद और चर्च के भी एकाउंट होंगे ना.. इनके बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बोलते, हमेशा मंदिर के बारे में बोलते हैं। मंदिर वाले तो सब कर ही रहे हैं। यहां पर यह जो टेंट देख रहे हैं यह हनुमान मंदिर का ही टेंट लगा हुआ है। शिर्डी के सांई बाबा, तिरुपति बाला जी की ओर से मदद आ गई। मंदिर तो सब कर ही रहे हैं। जरा वे सोनिया जी से बोलें कि दुनियाभर में बहुत सारी चर्च हैं, वे हमेशा चर्च की पैरवी करती रहती हैं। एकात चर्च का ताला भी खुलवाएं। एकात कोई दरगाह खुलवाएं। अजमेर शरीफ में सालभर में ढाई से तीन सौ करोड़ रुपए आता है। उनके बारे में भी तो जुबान खाेलें। कम से कम इस समय वे वोट की राजनीति ना करें।

एक घटना से इंदौर बदनाम हुआ, लोग देखें इंदौर की असली पहचान यह है

मप्र और इंदौर में मजदूरों की सेवा को लेकर कहा कि हमारी धार्मिक नगरी है। इंदौर की पहचान अनुशासित शहर के रूप में होती है। हमने सफाई में लगातार दुनिया में इंदौर का नाम गौरवंवित किया है। लेकिन टाट पट्टी बाखल की एक घटना ने इंदौर को बदनाम किया। मैं उस सभी से कहना चाहता हूं कि इंदौर के लोग कैसे हैं, इंदौर क्या है वे सभी बायपास पर आकर देखें कि हम कैसे गरीबों की सेवा में लगे हुए हैं। वास्तव में यह इंदौर है, यह मप्र है और यही हमारे संस्कार हैं।

In 2015 Modi Govt renamed it to Gold Monetization Scheme. Many temples have pledged their gold according to answer given in Lok Sabha by Fin Min. I shall initiate appropriate action for intentional attempt to communalize my statement. (2/2)